ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эффективные подходы по консервации зерна кукурузы продемонстрировали на областном совещании в Горецком районе

17.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

Эффективные подходы по консервации зерна кукурузы продемонстрировали на областном совещании, которое прошло сегодня в Горецком районе под руководством председателя облисполкома Леонида Зайца. 

 

Эффективные подходы по консервации зерна кукурузы продемонстрировали на областном совещании в Горецком районе

 

Эффективные подходы по консервации зерна кукурузы продемонстрировали на областном совещании в Горецком районе

 

В нем приняли участие помощник Президента – инспектор по Могилевской области Михаил Русый, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Виктор Витковский, председатели райисполкомов и начальники райсельхозпродов.

 

Эффективные подходы по консервации зерна кукурузы продемонстрировали на областном совещании в Горецком районе

 

Эффективные подходы по консервации зерна кукурузы продемонстрировали на областном совещании в Горецком районе

 

По словам Виктора Витковского, технология плющения кукурузы комбайном КВК-800 менее затратная, чем заготовка на силос, и более благоприятна для крупного рогатого скота. Это практически бесплатный корм.

 

Эффективные подходы по консервации зерна кукурузы продемонстрировали на областном совещании в Горецком районе

 

Эффективные подходы по консервации зерна кукурузы продемонстрировали на областном совещании в Горецком районе

 

 

Эффективные подходы по консервации зерна кукурузы продемонстрировали на областном совещании в Горецком районе

 

Эффективные подходы по консервации зерна кукурузы продемонстрировали на областном совещании в Горецком районе

 

Эффективные подходы по консервации зерна кукурузы продемонстрировали на областном совещании в Горецком районе

 

Эффективные подходы по консервации зерна кукурузы продемонстрировали на областном совещании в Горецком районе

 

Эффективные подходы по консервации зерна кукурузы продемонстрировали на областном совещании в Горецком районе

 

Эффективные подходы по консервации зерна кукурузы продемонстрировали на областном совещании в Горецком районе

 

Эффективные подходы по консервации зерна кукурузы продемонстрировали на областном совещании в Горецком районе

 

Эффективные подходы по консервации зерна кукурузы продемонстрировали на областном совещании в Горецком районе

 

Эффективные подходы по консервации зерна кукурузы продемонстрировали на областном совещании в Горецком районе

 

Эффективные подходы по консервации зерна кукурузы продемонстрировали на областном совещании в Горецком районе

 

Эффективные подходы по консервации зерна кукурузы продемонстрировали на областном совещании в Горецком районе

 

Эффективные подходы по консервации зерна кукурузы продемонстрировали на областном совещании в Горецком районе

 

Почему сельхозпредприятия Могилевской области в следующем году расширяют посевы кукурузы на зерно и уменьшают заготовку кукурузы на силос, делают ставку на люцерну — читайте в «Горецком вестнике» за 19 октября.

 

Эффективные подходы по консервации зерна кукурузы продемонстрировали на областном совещании в Горецком районе

 

Фото и видео Михаила Левцова


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Эффективные подходы по консервации зерна кукурузы продемонстрировали на областном совещании, которое прошло сегодня в Горецком районе под руководством...
 
Новости дня
Новости разные
 
Республиканская акция «За безопасность вместе!» стартует 16 октября на Могилевщине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кожаные мужские портфели вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика