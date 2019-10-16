Эффективные подходы по консервации зерна кукурузы продемонстрировали на областном совещании в Горецком районе

Источник материала: Горецкий вестник

Эффективные подходы по консервации зерна кукурузы продемонстрировали на областном совещании, которое прошло сегодня в Горецком районе под руководством председателя облисполкома Леонида Зайца.









В нем приняли участие помощник Президента – инспектор по Могилевской области Михаил Русый, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Виктор Витковский, председатели райисполкомов и начальники райсельхозпродов.









По словам Виктора Витковского, технология плющения кукурузы комбайном КВК-800 менее затратная, чем заготовка на силос, и более благоприятна для крупного рогатого скота. Это практически бесплатный корм.

























































Почему сельхозпредприятия Могилевской области в следующем году расширяют посевы кукурузы на зерно и уменьшают заготовку кукурузы на силос, делают ставку на люцерну — читайте в «Горецком вестнике» за 19 октября.





Фото и видео Михаила Левцова