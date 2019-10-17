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Добровольский: От того, что власти решили кого-то пустить, а кого-то не пустить парламент не появится
Источник материала: Партизан
Нерегистрация Анны Канопацкой и Елены Анисим кандидатами в депутаты для многих стала неожиданностью. Вроде бы, погоды оппозиционные депутаты в парламенте не сделали, зато позволяли власти отчитываться о продвижении к демократии. Так в чем логика?
«Трудно сказать, какой логикой руководствовались власти. Дело в том, что выборов нет, и эта регистрация просто формальность, которая ни на что не влияет, - отметил в комментарии сайту
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Добровольский: От того, что власти решили кого-то пустить, а кого-то не пустить парламент не появится
Нерегистрация Анны Канопацкой и Елены Анисим кандидатами в депутаты для многих стала неожиданностью. Вроде бы, погоды оппозиционные депутаты в парламенте не...
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