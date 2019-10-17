«Трудно сказать, какой логикой руководствовались власти. Дело в том, что выборов нет, и эта регистрация просто формальность, которая ни на что не влияет, - отметил в комментарии сайтупредседатель Экспертного совета ОГП Александр Добровольский. - От того, что власти решили кого-то пустить, а кого-то не пустить, парламент не появится. Ситуация изменится только тогда, когда будет нормальная политическая конкуренция. Возможно, Конопацкая, больше не представляет оппозиционную политическую партию, потому и не нужна. Насчет Анисим ничего не могу сказать. Думаю, это был определенный эксперимент, поэтому в дальнейшем можно ожидать чего угодно. Здесь много неопределенности. Но на сто процентов ясно, что самостоятельный парламент президенту не нужен ».