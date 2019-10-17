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КХЛ. Минское «Динамо» сокрушительно проиграло нижегородскому «Торпедо»

17.10.2019 23:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» с неудачи начинает свою очередную домашнюю серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КХЛ. Минское «Динамо» сокрушительно проиграло нижегородскому «Торпедо»

На «Минск-Арене» команда Крейга Вудкрофта была безжалостно бита нижегородским «Торпедо». Уже в первом периоде «бело-синие» были вынуждены трижды капитулировать. Во второй части матча минчане получили еще одну пробоину, а в третьем периоде за воротами хозяев еще дважды зажигался красный свет.

В итоге «зубры» уступают – 0:6. Это поражение стало пятым подряд для минчан. Шанс реабилитироваться перед родной публикой «зубры» получат 22 октября. Ждём в гости «Барыс» из Нур-Султана.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» с неудачи начинает свою очередную домашнюю серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На...
 
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