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Заседание Совета командующих пограничными войсками СНГ прошло в Минске

18.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В четверг в Минске состоялось заседание Совета командующих пограничными войсками СНГ, участники обсудили проведение совместных учений и спецопераций на границе, передает «МИР 24».

Стороны пришли к решению об усилении борьбы с нелегальной миграцией, наибольших успехов в этом деле добилась Беларусь. По сравнению с прошлым годом число незаконно въехавших в страну сократилось вдвое. «В настоящий момент по нашим оценкам там сосредоточено порядка восьми тысяч боевиков, которые прибыли из районов боевых действий – Сирии, Ирака и других регионов. Мы приняли ряд решений по укреплению мер безопасности», – заявил заместитель председателя Совета командующих пограничными войсками СНГ Александр Манилов.

Участниками заседания принято решение, согласно которому президента Беларуси Александра Лукашенко удостоили наградой «Почетный пограничник Содружества». Лидер страны-участницы СНГ впервые награжден подобным знаком.



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Теги: Минск
 
 
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Стороны пришли к решению об усилении борьбы с нелегальной миграцией, наибольших успехов в этом деле добилась Беларусь.
 
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