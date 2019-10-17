Заседание Совета командующих пограничными войсками СНГ прошло в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В четверг в Минске состоялось заседание Совета командующих пограничными войсками СНГ, участники обсудили проведение совместных учений и спецопераций на границе, передает «МИР 24».

Стороны пришли к решению об усилении борьбы с нелегальной миграцией, наибольших успехов в этом деле добилась Беларусь. По сравнению с прошлым годом число незаконно въехавших в страну сократилось вдвое. «В настоящий момент по нашим оценкам там сосредоточено порядка восьми тысяч боевиков, которые прибыли из районов боевых действий – Сирии, Ирака и других регионов. Мы приняли ряд решений по укреплению мер безопасности», – заявил заместитель председателя Совета командующих пограничными войсками СНГ Александр Манилов.

Участниками заседания принято решение, согласно которому президента Беларуси Александра Лукашенко удостоили наградой «Почетный пограничник Содружества». Лидер страны-участницы СНГ впервые награжден подобным знаком.