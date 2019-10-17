Сегодня на территории лесопарка пройдет добровольная, экологическая акция «Чистый лес»

Источник материала: Пинский Вестник

18 октября 2019 года в 16.00 на территории лесопарка (за магазином «Алми» по ул. Солнечная, 57) пройдет добровольная, экологическая акция «Чистый лес». В акции примут участие учащаяся молодежь профессионально-технических и средне-специальных учебных заведений города Пинска.

Акция направлена на наведение порядка в лесном массиве, благоустройство и восстановление лесов, привлечение внимания общественности о необходимости бережного отношения к лесам.

Приглашаем принять участие в акции всех желающих.

Пинский горисполком