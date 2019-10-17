В Волковыске состоялся юбилейный фестиваль интеллектуальных игр «Кубок Волока и Висека»

Источник материала: Новости Волковыска

На 20-й юбилейный Кубок Волока и Висека в волковысском городском Доме культуры собрались 26 взрослых и 13 детских команд из Волковыска, Лиды Слонима, Большой Берестовицы, Гродно, Дзержинска, Солигорска, Фаниполя, Барановичей.

Открытие фестиваля по случаю круглой даты прошло в расширенном формате и вобрало в себя и поздравления от гостей с караваем и подарками, и чествование многолетних партнёров, и раздачу сувенирных кружек и роскошных тарелок для каждой команды и гостей.

Хорошие результаты показали волковысские команды, но главные призы уехали за пределы района. Начиная с 2011 года «взрослый» Кубок Волока и Висека поочередно забирали то гродненские, то лидские команды, но в этот раз звание лучших вновь подтвердили прошлогодние триумфаторы — команда «Smart» из Гродно. В областной центр уехал и малый, «детский» Кубок — его увезли «Румлёўскія цмокі».

Вся таблица результатов здесь .

Кубки уехали, команды по своим городам, а теплые впечатления остались у всех надолго.































































