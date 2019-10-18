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Зарегистрированы кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Поставскому избирательному округу № 29

18.10.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Зарегистрированы кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Поставскому избирательному округу № 29

17 ноября 2019 г. на заседании окружной избирательной комиссии Поставского избирательного округа № 29 по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва зарегистрированы кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Поставскому избирательному округу № 29:

Василевская Елена Викторовна, 1980 года рождения, директор общества с ограниченной ответственностью «ЕМС-Транс», член Либерально-демократической партии, проживающая в городе Витебск. Общая сумма годового дохода за 2018 год составляет 3055 белорусских рублей, 2000 долларов США, 77142,86 российского рубля. В собственности имеет квартиру в городе Витебск, два автомобиля.

Жук Вера Борисовна, 1973 года рождения, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Шарковщинского районного исполнительного комитета, беспартийная, проживающая в городском посёлке Шарковщина Витебской области. Общая сумма годового дохода за 2018 год составляет 20007,59 белорусского рубля. В собственности имеет жилой дом и квартиру в городском посёлке Шарковщина.

Сильчёнок Павел Матвеевич, 1963 года рождения, председатель Браславского районного объединения организаций профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси, беспартийный, проживающий в деревне Луни Браславского района. Общая сумма годового дохода за 2018 год составляет 13190,48 белорусского рубля, 390770,04 российского рубля. В собственности имеет квартиру в городе Витебск, три автомобиля.

Танана Дмитрий Владимирович, 1987 года рождения, индивидуальный  предприниматель, проживающий в городе Поставы Витебской области, член Коммунистической партии Беларуси. Общая сумма годового дохода за 2018 год составляет 600 белорусских рублей, доход от предпринимательской деятельности составляет 5650 белорусских рублей. В собственности имеет земельный участок в Поставском районе, автомобиль.

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