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Областной шахматный турнир принес в Хотимск награды

18.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

15 октября в Могилеве прошел турнир по шахматам управления Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области, в котором приняли участие 8 команд. Объединенная команда Хотимского, Климовичского и Мстиславского РОСК заняла командное почетное I место. Капитаном команды был начальник районного отдела Хотимского РОСК Владимир Шестернев. Помимо этого Владимир Владимирович занял II место в личном первенстве среди мужчин.
– 24 октября в Минске состоятся республиканские соревнования центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь и всех областей. И именно наша команда там будет представлять Могилевскую область, – рассказал Владимир Шестернев. – Мы упорно готовимся и надеемся на хороший результат.
Соб. информ.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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15 октября в Могилеве прошел турнир по шахматам управления Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области, в котором приняли участие 8 команд....
 
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