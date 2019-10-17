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Областной шахматный турнир принес в Хотимск награды
18.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
15 октября в Могилеве прошел турнир по шахматам управления Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области, в котором приняли участие 8 команд. Объединенная команда Хотимского, Климовичского и Мстиславского РОСК заняла командное почетное I место. Капитаном команды был начальник районного отдела Хотимского РОСК Владимир Шестернев. Помимо этого Владимир Владимирович занял II место в личном первенстве среди мужчин.
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15 октября в Могилеве прошел турнир по шахматам управления Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области, в котором приняли участие 8 команд....
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