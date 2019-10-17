Областной шахматный турнир принес в Хотимск награды

Источник материала: Новости Хотимска

15 октября в Могилеве прошел турнир по шахматам управления Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области, в котором приняли участие 8 команд. Объединенная команда Хотимского, Климовичского и Мстиславского РОСК заняла командное почетное I место. Капитаном команды был начальник районного отдела Хотимского РОСК Владимир Шестернев. Помимо этого Владимир Владимирович занял II место в личном первенстве среди мужчин.

– 24 октября в Минске состоятся республиканские соревнования центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь и всех областей. И именно наша команда там будет представлять Могилевскую область, – рассказал Владимир Шестернев. – Мы упорно готовимся и надеемся на хороший результат.

Соб. информ.