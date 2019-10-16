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День вежливого пешехода и водителя

18.10.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

День вежливого пешехода и водителя17 октября 2019 года сотрудники ОГАИ Шарковщинского РОВД совместно с отрядом ЮИД средней школы № 1 г. п. Шарковщина провели комплекс  профилактических мероприятий «День вежливого пешехода и водителя».

Цель мероприятия: повышение культуры поведения на дорогах, улучшение взаимоотношений  между участниками дорожного движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, популяризация использования световозвращающих элементов. В ходе  мероприятия с пешеходами проводились  беседы о необходимости использования световозвращающих  элементов в тёмное время суток, недопущении нарушения ПДД. Ребята из отряда ЮИД вручали водителям и пешеходам  профилактические листовки, фликеры.

Е. ЛУТОХИН, Вриод начальника ОГАИ МОБ Шарковщинского РОВД

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