В Бресте произошло ДТП с участием автомобиля ГАИ

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 19 октября 2019 года на ул. Московской в Бресте напротив ДК Профсоюзов.





На месте происшествия работают медики и конечно, сотрудники ГАИ .





Обстоятельства произошедшего выясняются.





Если вы помните, недалеко от этого места уже было ДТП с участием автомобиля ГАИ.



