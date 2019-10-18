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В Бресте произошло ДТП с участием автомобиля ГАИ
19.10.2019 18:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 19 октября 2019 года на ул. Московской в Бресте напротив ДК Профсоюзов.
На месте происшествия работают медики и конечно, сотрудники
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Если вы помните, недалеко от этого места уже было ДТП
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ДТП произошло сегодня, 19 октября 2019 года на ул. Московской в Бресте напротив ДК Профсоюзов. На месте происшествия работают медики и конечно, сотрудники ГАИ. ...
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