Источник материала: Новости Волковыска

В субботу волковысская команда «Спарта» на поле ОАО «Красносельскстройматериалы» в ответном домашнем матче выиграла у столичного «Феникса» со счетом 3:2 и вышла в финал Кубка регионов Беларуси среди любительских команд.

В первом матче неделю назад на поле минского БГАТУ в матче на выезде спартанцы победили с минимальным счетом 0:1, что само по себе не давало никаких гарантий прохода дальше, а кубковый статус матча еще больше гарантировал увеличение накала страстей на футбольном поле. Так и вышло.

Хозяева взяли с места в карьер и уже на 11-й минуте Евгений Василевский открыл счет в матче 1:0. В целом первый тайм был за волковычанами. Команда контролировала мяч и выполняла установку своего тренера Виталия Шестака. Ближе к перерыву гости активизировались и провели несколько опасных атак, пытаясь забить гол «в раздевалку», но хозяева выстояли. При минимальном перевесе в один мяч команды ушли на перерыв.

Спустя три минуты после старта второго тайма Андрей Кречак сделал счет 2:0. Казалось, все, дело за малым – довести матч до победы малой кровью. Но не тут-то было. Хозяева уже видели себя, как минимум, в финальной игре, а как максимум…. Это и сыграло злую шутку. Сначала на 58-й минуте за игру рукой в штрафной площади в ворота спартанцев был назначен пенальти, который реализовал Владислав Богушевский (2:1). Еще спустя четверть часа накал страстей в штрафной волковычан приводит ко второй желтой карточке в матче у Николая Рутковского и его удалению – хозяева остались вдесятером. Тут же следует подача углового и Антон Петрушеня замыкает навес на дальней (2:2).

Трибуны замерли, спартанцы заметно заволновались, гости же с удвоенной энергией раз за разом тревожили защитные редуты хозяев. Но не дремал лучший игрок чемпионата Гродненщины прошлого сезона Евгений Василевский. Как ни старались его выключить из игры минчане, это у них не получилось. 83-я минута, очередная контратака спартанцев, Евгений выходит один на один с вратарем и его сносят в штрафной гостей. Пенальти. В отсутствие штатного пенальтиста Николая Рутковского пострадавший идет пробивать сам и неточно – мяч угодил в штангу. Вздох разочарования, ведь забей форвард, и можно было бы ставить точку в матче.

Целых семь минут до конца матча, хозяева и их торсида ждут финального свистка, 90-я минута, и главный судья добавил играть еще четыре минуты. Игра нервов и первыми они не выдержали у гостей – нарушение в штрафной площади на 90+2-й минуте и вновь арбитр показывает на «точку». К мячу подходит Александр Кишкун и забивает победный гол в матче. 3:2 и эта победа выводит «Спарту» в финал.

Нашим сайтом была организована прямая видеотрансляция с матча в группе «Спарты» в соцсети Вконтакте.

В другом полуфинальном матче дзержинская «Ливадия» со счетом 2:3 уступила «Полоцк-2019», но по сумме двух матчей с учетом технического поражения полочанам в первом матче 0:3*, вышла в финал.