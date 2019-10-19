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Проверки на дорогах: такси в ДТП, 235 аварий за 9 месяцев

19.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Проверки на дорогах: такси в ДТП, 235 аварий за 9 месяцев

Увеличение количества транспортных средств, изменение скоростных режимов, обновление дорожной инфраструктуры – эти аспекты постоянно предъявляют все более жесткие требования и к участникам дорожного движения, и к самому процессу его организации. Поэтому постоянный мониторинг дорожной обстановки и анализ тенденций всегда остаются в приоритете ГАИ. Так, рост количества ДТП сразу же попадает в поле зрения ее сотрудников, которые и разрабатывают необходимый план мероприятий по уменьшению смертности и снижению аварийности на дорогах. Обычно вслед за принимаемыми мерами следует положительная динамика. Но вот зависит ли это исключительно от сотрудников Госавтоинспекции!? Едва ли.

Ситуация в регионе

Как сообщили в ГАИ УВД облисполкома, с января по октябрь на Гродненщине отмечено незначительное сокращение основных показателей аварийности. Несмотря на определенную позитивную динамику дорожно-транспортной обстановки в области, каждое седьмое ДТП – со смертельным исходом.
 
– За прошедший период в регионе наблюдалось уменьшение дорожно-транспортных происшествий и числа раненых в ДТП, – отметил начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД  обл-исполкома Андрей Цыдик. – За 9 месяцев текущего года было зарегистрировано 235 дорожно-транспортных происшествий (в прошлом году – 252), в результате которых 32 человека погибли (в 2018-м – 38), ранения получили 249 человек (в прошлом году – 289).
 
Проверки на дорогах: такси в ДТП, 235 аварий за 9 месяцев


Отдельная тема – дети

Взглянув на сухие цифры, сразу понимаешь: проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему остается одной из самых актуальных. Количество аварий с участием детей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло. С начала этого года в области уже зарегистрировано 34 дорожно-транспортных происшествия. В числе пострадавших числятся 36 детей. К сожалению, не обошлось и без трагических последствий. Жертвами ДТП стали два ребенка. Трагедии произошли на территории Гродненского и Зельвенского районов.
 

Специалисты акцентируют внимание на уровне обучения детей правилам дорожной безопасности, однако не стоит забывать, что в большинстве случаев дети проходят как пассажиры, по сути, являясь лишь заложниками ситуации.

Таксисты в топе ДТП

Среди «любимых» нарушений ПДД у водителей области выделяется несоответствие скорости движения автотранспортного средства конкретной ситуации и условиям, неправильный проезд перекрестков и пешеходных переходов. В последнее же время все более частым явлением становятся новости об очередных ДТП с участием автомобилей службы такси и маршрутных транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров.

В памяти еще свеж случай, когда водитель такси совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, да еще и по регулируемому переходу. Инцидент произошел в конце сентября в Лиде. Тогда со множеством травм местный житель 1938 года рождения был доставлен в Лидскую ЦРБ, но, к сожалению, спасти пострадавшего не удалось. 
 
Проверки на дорогах: такси в ДТП, 235 аварий за 9 месяцев
 
Всего же, согласно статистике Госавтоинспекции УВД облисполкома, за 9 месяцев текущего года по вине водителей автомобилей такси, в том числе осуществляющих перевозку пассажиров на легковом автомобиле на договорной основе, произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и 16 получили ранения. 
 
– Учитывая всплеск аварийности с указанной категорией перевозчиков и общий уровень их дисциплины на дорогах города и области, сотрудниками Госавтоинспекции осуществляется постоянный контроль за перевозками пассажиров, регулярно проводится профилактическая работа с водителями маршрутных транспортных средств с целью предотвращения происшествий, связанных с перевозкой пассажиров, снижения тяжести их последствий.
Организовываются рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением водителями такси Правил дорожного движения. Так, с начала текущего года сотрудники Госавтоинспекции проверили 34 фирмы и индивидуальных предпринимателей в части выполнения ими обеспечения безопасности дорожного движения. По результатам проверок руководителям перевозчиков выданы 7 предписаний об устранении нарушений законодательства в данной сфере. Также сотрудники ГАИ  провели 50 проверок технического состояния транспортных средств на линии и перед их выпуском, – отметил Андрей Цыдик.
 
И здесь не преувеличение – конкретные факты. Без малого 800 таксистов были привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД. Не обошлось и без любителей езды «под градусом». В Гродно в состоянии алкогольного опьянения сотрудниками Госавтоинспекции были задержаны 6 человек (в прошлом году – 1). Отличились и «бесправники» – сразу 10 водителей такси не имели права управления транспортным средством.
 

За превышение установленной скорости движения транспортного средства, зафиксированной автоматическими датчиками фотофиксации нарушений скоростных режимов, к административной ответственности привлечен 561 водитель маршрутных транспортных средств, занимающихся перевозкой пассажиров, и автомобилей такси.
К слову, повышенные требования к безопасности поездок на такси вправе предъявлять сами пассажиры. Ведь максимальная бдительность на дороге, как водителя, так и пассажира, – залог удачного завершения поездки.

Ольга ЗАЕНЧКОВСКАЯ
Фото: БелТА
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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