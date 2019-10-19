Экстремально пробежаться и оказать помощь. «Спарта» в Солигорске.

Длинная дистанция — бег 7 км с преодолением препятствий:



1 ЭТАП: зона отдыха «Тихая заводь»:



1. Бег по бревну.

2. Метание копья в цель.

3. Навесная переправа.

4. «Мышеловка» — пролезание под натянутыми веревками.

3. Навесная переправа.

4. Горка «Взлетная полоса».

5. Бег по бревну «Зигзаг».

6. Руконогоход «Будько».

7. Подъем и спуск по наклонным бревнам.

8. «Черная дыра» — пролезание через покрышки.

9. Преодоление ряда покрышек со связанными ногами.

10. Кольца (рукоход).

11. Летучая обезьяна (рукоход).

12. Барьер-стенка.

13. Волок покрышки.

14. Прогулка «фермера». Для мужчин перенос двух гирь в руках весом 16 кг на расстояние 20 метров. Для девушек перенос двух гантель по 10 кг на 20 метров.

15. Валы из покрышек.

16. «Виселица».

17. Барьерная горка.



2 этап: р-н «Тропы здоровья».



18. Мышеловка.

19. Метание гранаты.

20. Кантование покрышки.

21. Преодоление четырех железных стенок.

22. Накидывание покрышки на высокую мачту.

23. Перекидывание покрышек на короткие мачты.



3 этап: р-н «Тропы здоровья».



24. Преодоление трех турников (девушкам один).

25. Рукоход.

26. Перелезание стенки.



4 этап: р-н «Тропы здоровья».



27. Поднятие груза канатом через перекладину.

28. Преодаление трех турников.

29. Проход по бревну (равновесие).



5 этап: р-н «Тропы здоровья».



30. Рукоход.

31. Проход по бревну на равновесие.

32. Проход через воронку.

33. Тунель.

34. Радуга.

35. Неудобный барьер.

36. Подъем и спуск по бревну.



6 этап: р-н «Юстиковой горки».



37. Волок покрышек.

38. Мешки с песком.



7 этап: ГУДО «Центр туризма и краеведения детей и молодёжи Солигорского района».



39. Рукоход «треугольники» (для мужчин), рукоход укороченный обычный (для женщин).

40. Брусья, прохождение в упоре на руках (женщинам разрешено опираться на ноги).

41. Преодоление лестницы.

42. Подъем груза на веревке.

43. «Пиноккио».

44. Маятник.

47. Игольное ушко.

48. Бревно на равновесие.

49. Перелезание через бревна.



Финиш — территория зоны отдыха «Тихая заводь».



За непрохождение этапа штраф – выполнение упражнения «Бурпи» — выпрыгивание вверх из упора присев с хлопком над головой, в количестве 15 раз. При умышленном непрохождении этапа- штраф 10 минут.



Напоминаем нашим посетителям сайта, что соревнования по бегу с препятствиями «Спарта» благотворительные. Стартовый взнос для участия добровольный. Все собранные средства будут направлены в СО ОО «БРО «Дети в беде» на лечение онкобольных детей и на организацию проведения мероприятия.



В соревнованиях по бегу с препятствиями «Спарта» участники соревнований разделяются по следующим 8 группам:



Спринт дистанция:



1) Мужчины от 16-ти до 35 лет включительно;

2) Мужчины старше 35 лет;

3) Девушки от 16-ти до 35 лет включительно;

4) Женщины старше 35 лет;



Длинная дистанция:



5) Мужчины от 18-ти до 35 лет включительно;

6) Мужчины старше 35 лет;

7) Девушки от 18-ти до 35 лет включительно;

8) Женщины старше 35 лет.



Все участники обязательно должны иметь допуск врача, участники моложе 18 лет – разрешение от родителей. Участники соревнований несут личную ответственность за дисциплину и порядок, соблюдение правил безопасного поведения во время проведения бега с препятствиями, а также за возможные травмы, которые могут произойти во время соревнований.



Победители и призеры соревнований награждаются медалями, дипломами и призами от организаторов и партнёров соревнований.



Руководство организацией и проведением соревнований осуществляется Приходом кафедрального собора РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА в г. Солигорске, администрацией СГУПП «ЖКХ «Комплекс», ГУ «Физкультурно-спортивный клуб Солигорского района».



Непосредственная организация и проведение осуществляется ИП Малышев Артем. Он же главный судья соревнований.



Судейство и обслуживание соревнований возлагается на судейскую коллегию членов турклуба «Ветразь», ПСО «Ангел» г. Солигорск — г. Слуцк, волонтеров «Молодёжного братство святых Петра и Февронии», актив Православного семейного клуба «Живой родник».



Организаторы соревнований и судейская бригада имеет право вносить изменения в проведении соревнований. А медсопровождение осуществляется ГУ «Физкультурно-спортивный клуб Солигорского района».



Расходы на организацию и проведение «Спарты» берет на себя Приход кафедрального собора РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА в г. Солигорске, администрация ЖКХ «Комплекс», Физкультурно-спортивный клуб Солигорского района, ИП Малышев Артем (Копицентр «Точка») и другие партнёры.



Хорошего проведения «Спарты», успехов участникам и хорошей погоды!

