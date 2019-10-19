ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Германии задержали банду беларусов, которая ограбила Евросоюз на €500 тыс.

20.10.2019 11:19 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Полиция Германии вместе с полицией Франции и Чехии задержала «беларускую организованную преступную группировку». Об этом сообщает newsru.com со сылкой на данные Европейского полицейского агентства (Европол). 

Беларусов в банде было как минимум шесть, они воровали грузы из фур: «Целью группировки являлись грузовые автомобили на парковках и стоянках вдоль автотрасс. Только в Нижней Саксонии злоумышленники подозреваются в совершении почти 60 преступлений, а общий ущерб от их действий превышает 500 тысяч евро», – рассказали сотрудники Европола. 

Расследовать преступления беларусов начали в Германии еще в декабре 2018 года.
Потом выяснилось, что эта же группировка ответственна за аналогичные преступления во Франции. Ну и последнее – Европол узнал, что банда беларусов въехала на территорию Евросоюза именно с целью организовать ряд преступлений.  У беларусов нашли: несколько легковых авто и грузовиков, в которых они увозили награбленное с мест преступлений в другие страны. 

«Четыре члена группировки, в том числе лидер, были задержаны с поличным 10 октября 2019 года в Германии. В ходе ареста был конфискован грузовик с грузом - украденными телевизорами. Расследование инцидента продолжается», – отметили в Европоле.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полиция Германии вместе с полицией Франции и Чехии задержала «беларускую организованную преступную группировку». Об этом сообщает newsru.com со сылкой на данные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не смог остановиться. Умер известный теннисист Александр Волков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Ивьевский край
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика