В Германии задержали банду беларусов, которая ограбила Евросоюз на €500 тыс.

Источник материала: KYKY

Полиция Германии вместе с полицией Франции и Чехии задержала «беларускую организованную преступную группировку». Об этом сообщает newsru.com со сылкой на данные Европейского полицейского агентства (Европол).



Беларусов в банде было как минимум шесть, они воровали грузы из фур: «Целью группировки являлись грузовые автомобили на парковках и стоянках вдоль автотрасс. Только в Нижней Саксонии злоумышленники подозреваются в совершении почти 60 преступлений, а общий ущерб от их действий превышает 500 тысяч евро», – рассказали сотрудники Европола.



Расследовать преступления беларусов начали в Германии еще в декабре 2018 года.

Потом выяснилось, что эта же группировка ответственна за аналогичные преступления во Франции. Ну и последнее – Европол узнал, что банда беларусов въехала на территорию Евросоюза именно с целью организовать ряд преступлений. У беларусов нашли: несколько легковых авто и грузовиков, в которых они увозили награбленное с мест преступлений в другие страны.



«Четыре члена группировки, в том числе лидер, были задержаны с поличным 10 октября 2019 года в Германии. В ходе ареста был конфискован грузовик с грузом - украденными телевизорами. Расследование инцидента продолжается», – отметили в Европоле.