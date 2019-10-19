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В Германии задержали банду беларусов, которая ограбила Евросоюз на €500 тыс.
Источник материала: KYKY>
Полиция Германии вместе с полицией Франции и Чехии задержала «беларускую организованную преступную группировку». Об этом
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Полиция Германии вместе с полицией Франции и Чехии задержала «беларускую организованную преступную группировку». Об этом сообщает newsru.com со сылкой на данные...
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