«Приштина похожа на маленький Нью-Йорк». На кемпере по Европе (часть вторая)

Источник материала: Tut.by

Мы продолжаем рассказ о путешествии белорусов на кемпере по Балканам. Напомним, что трое ребят — Саша, Антон и Виктор — решили объехать максимум стран за минимум времени и с ограниченным бюджетом. Второй отрезок маршрута прошел через Боснию и Герцеговину, Черногорию, Албанию и Косово. Новые встречи, впечатления и приключения.

Босния и Герцеговина. Красота природы и эхо войны





— Когда из Хорватии мы переезжали в Боснию и Герцеговину, то думали, что будет бедность и разруха, но все оказалось совершенно иначе. Красиво. Очень красиво. Все аккуратно, виды не хуже, чем в Хорватии. Там мы решили повторить вояж к водопадам, которые называются Кравица. Было не менее красиво, чем в Крка, но при этом дешевле. Спуск к водопадам стоил всего 5 евро. Вода, кстати, довольно холодная, что, впрочем, не помешало нам искупаться, — рассказывает Александр.

















Дальше компания отправилась в город Мостар — довольно крупный туристический центр. По словам путешественников, местные жители оказались очень дружелюбными и отзывчивыми. По обыкновению, останавливались возле придорожных рынков, покупали у местных фрукты. Везде отлично принимали, помогли заправить машину водой.





— Мы даже не знали, что будем смотреть в Мостаре. Ехали, можно сказать, по наитию. Городок оказался очень симпатичным. Там интересная ситуация с парковками. Они платные — 5 евро, но при этом нет никаких информационных знаков — где, в какое время действуют ограничения. Просто к машине подходит молодой парень, лет 18−20, и говорит, что парковка платная. Разговаривают вежливо, никаких вопросов. Сообщают, что парковка принадлежит отелю или еще чему-то. Мы заплатили, чтобы было как-то спокойнее, — признается Саша.





Одна из главных достопримечательностей Мостара — Стары Мост. Это сооружение возвели еще в 1500-е годы, но во время войны в 1993 году он был полностью разрушен. Его восстановление обошлось в 16 млн долларов.





— Очень бросалось в глаза большое количество домов, которые несли на себе следы войны — их стены были все в пулевых пробоинах. Оставляет на душе какой-то непонятный печальный осадок. На многих домах висят таблички с надписями «Дружите, а не воюйте».





И еще одна особенность — большое количество сувениров, сделанных из стрелянных гильз или патронов.



О войне в Боснии и Герцеговине не забывают никогда и нигде

Из Мостара парни поехали в Сараево, куда добрались уже затемно. Долго искали парковку — их там много, но практически все частные. В итоге ребята просто спросили у одного местного парня, где можно остановиться. В ответ он перегнал свой автомобиль, освобождая место для туристов из Беларуси.

— Потом мы с ним разговорились, рассказали о себе и своем путешествии. От него узнали, что сам он босниец, его девушка — сербка. Но родители молодых людей, к сожалению, против такого брака, потому что еще недавно их народы воевали друг против друга. Парень, кстати, замечательно говорил на английском. В кафе мы еще познакомились с барменом, обменялись с ним сувенирами, которые мы везли из Беларуси — маленькие бутылочки с нашим алкоголем, шоколадки, магнитики. На протяжении всей поездки мы дарили эти сувениры местным.

Путешественники заметили, что город очень сильно отличается днем и ночью. Кажется, что он проживает совершенно разные жизни. Утром город просыпается, все убирают, становится очень чисто.

— Нарвались на местный рынок, где продают изделия из серебра ручной работы. Все это очень качественное, но недешевое. Да и вообще, заметили, что очень много сувениров — именно местного производства, не китайские магнитики, как во многих европейских странах. Хотелось много чего купить, но берегли бюджет.

















На счет еды, как обычно, спросили у местных. Ребятам подсказали какое-то заведение, которое было больше похоже на столовую. Там сидела разная публика, даже полицейские. Как только в кафе узнали, что парни из Беларуси, возле них сразу образовался кружок неравнодушных людей, которые наперебой принимались рассказывать и советовать, куда пойти и что посмотреть.

Выбрали знаменитую Голубиную площадь. Казалось бы, голуби есть едва ли не в любом городе Европы — ну что в этом особенного. Но на этой площади их настолько много, что под ними едва было видно каменную кладку самой площади. Там можно купить небольшую коробочку с кукурузой, чтобы покормить пернатых. Но как только ты подходишь с этой коробкой к площади, голуби тебя просто неистово «атакуют». Залазят на плечи, на голову, на руки садятся едва ли не в три ряда друг на друга.























— И когда мы уже собирались уезжать, заметили табличку на доме. В нем размещался Музей геноцида и войны. Вход стоил 6−7 евро. Мы решили зайти. Посещение этого музея оставило гнетущее впечатление. Конфликт на Балканах — это ужасная трагедия, которая унесла жизни десятков тысяч людей. И знаете, после посещения музея как-то резко стало заметно, что на улицах города очень много инвалидов и покалеченных, хотя война здесь была 25−30 лет назад.

И люди этим инвалидам-попрошайкам помогают, дают деньги. Мало кто проходит мимо, не так как у нас. А еще стали замечать, что все же на лицах жителей есть отпечаток пережитой войны. Какая-то глубокая печаль. Музей произвел настолько сильное впечатление, что уже на пути в Черногорию мы просто молча ехали часа два. Говорить не хотелось, каждый переживал в душе увиденное и понятое.

Черногория. Граница в горах и любовь с первого взгляда





— Как обычно, мы не особенно задумывались, куда поехать в Черногории. Но еще раньше я «загуглил», что есть у нас на пути такая достопримечательность, как мост Джурджевича. Показал ребятам фото — согласились, что надо заглянуть. Дорога туда была не самая быстрая и хорошая. Часть пути пролегала по каким-то второстепенным дорожкам, весьма разбитым и запущенным, — продолжает рассказ Александр.

В дороге был забавный эпизод: во время остановки к ребятам подъехал микроавтобус с польскими номерами. В нем ехали польские ребята, которых они видели еще в Мостаре. Оказалось, это известные в Польше трэвел-блогеры, и они даже недавно приезжали в Минск.

— Когда еще только подъезжали к границе с Черногорией, из окон автомобиля открывались очень красивые виды. В какой-то момент начали замечать, что поднимаемся в гору, меняется давление, даже уши закладывало. Ехали прямо в облаках. Добрались до границы возле городка Чайниче, которая находилась на высоте 1,5 км от уровня моря. Прохождение границы — чистая формальность. В будке сидел пограничник, он посмотрел паспорта, проштамповал, машину даже не досматривал — и мы поехали дальше. Как только поднялись выше облаков, открылись такие виды, что не передать словами. Мы тут же остановились, начали неистово фотографироваться, снимать видео и передавать приветы, — вспоминает Александр.



Виды в Черногории такие, что хочется остановиться и уже никуда не ехать

К тому самому мосту Джурджевича путешественники добрались, когда уже совсем стемнело. В темноте ничего не было видно, и только одинокий автобус с китайскими туристами пытался вырулить так, чтобы в свете фар азиатские гости увидели хоть что-то. Возле моста есть оборудованная площадка для кемперов, магазинчики, хостел.



Ранним утром знаменитый мост Джурджевича скрыт в тумане

— Утром я проснулся и сразу пошел к мосту. Очень хотелось увидеть потрясающую картинку. Но мост оказался полностью скрыт в тумане. Сначала мы расстроились, что не повезло с погодой, и мы ничего не увидим. Но потом местные продавцы из сувенирных лавочек подсказали, что утром здесь всегда так туманно, а через пару часов все станет отлично. Уже буквально через час-полтора весь туман сошел и мы смогли рассмотреть потрясающую красоту этого места.



Когда туман рассеивается, мост предстает во всем своем великолепии

Для туристов на мосту работают три зип-лайна различной длины. Зип-лайн — это спуск над каньоном по натянутому канату в специальной подвесной люльке. Похоже на свободный полет по ощущениям. Скорость на трассе доходит до 120 км/ч. Самый протяженный зип-лайн — чуть более километра, и проезжается он за 85 секунд на почти двухсотметровой высоте. Он считается самым длинным в Европе. Стоит удовольствие 20 евро, и ребята не смогли себе в нем отказать.



Трос зип-лайна натянут на высоте примерно 200 метров. Летишь, а под ногами — вот такой вид. И страшно, и захватывающе

— Пока ждали открытия зип-лайна, Витя познакомился с девушкой, которая недалеко продавала магнитики. Она хорошо знала русский язык. Разговорились с ней про Черногорию, выяснилось, что она училась в Москве в магистратуре. Проболтав около часа, мы ушли, но Витя продолжил общение с ней уже в соцсетях. Договорились еще встретиться. Витя уже зовет ее в Беларусь, — улыбается Александр.

В Черногории есть огромное количество мест, куда можно и нужно съездить. Выбрать очень сложно. Но в списке обязательных мест — Которский залив. Туда ребята и поехали.

— Самое удивительное в этой поездке, что каждый раз, проезжая какое-то живописнейшее место, ты думаешь — вот оно, уж лучше и красивее не увидишь! Но когда после перевала нам открылся вид Которского залива, все увиденное раньше, казалось, немного померкло, — делится впечатлениями Саша.











Еда в местных кафе оказалась не очень дорогой. Рыбка дорада весом граммов 300−350 стоит около восьми евро. Цены в местных супермаркетах тоже невысокие, многие позиции дешевле, чем в Беларуси.

По словам Александра, в небольших приморских городках они наблюдали очень много машин на белорусских, питерских, московских номерах. Большое количество рекламных бигбордов — на русском языке. С их помощью даже продвигают местные школы, куда могут ходить русскоговорящие дети.



По пути познакомились с испанской туристкой, которая путешествует автостопом по Европе

— Для ночевки мы нашли тихое место, где был съезд с трассы прямо к морю. Вроде там нельзя было съезжать, но мы решили рискнуть. Подумали, что в случае чего извинимся и уедем. Там поужинали, утром проснулись, искупались. Потом к нам пришел местный житель, вежливо поинтересовался, откуда мы. Не ругался, не выгонял, но сказал, что это его частная территория. И даже подсказал нам, куда дальше ехать. В общем никаких проблем не было, — вспоминает Александр.





Албания и Косово. Сломанные стереотипы

— Из Черногории мы поехали в Албанию. И впервые на границе простояли около часа. Там много пообщались с теми, кто стоял рядом в очереди. Заодно выяснили, куда съездить и что посмотреть в Албании. Вспоминаю, как мы там спасли черепашку. Она ползла через дорогу, и несколько машин ее едва не задавили. Мы отнесли черепаху в поле и даже покормили ее на прощание.



По всей Албании построено от 600 до 900 тысяч бункеров, которые сейчас используют для баров, магазинов и складов

Албания — страна бункеров. Их там, по различным подсчетам, от 600 до 900 тысяч. Они были построены по приказу диктатора Энвера Ходжа. Сейчас эти так и не пригодившиеся сооружения используют для самых различных целей — делают хозяйственные помещения, кафешки или бильярдные — да что угодно. В Албании нельзя не заметить, что любимая марка машины — это Mercedes. Обычно черного цвета. На дороге или парковке из десяти машин шесть-семь будут обязательно «мерседесы». Очень забавно выглядит.

— До этого момента мы ничего не знали про Албанию. Фильмы нам навязали, что Албания — страна бандитов. А на деле оказалось, что там живут приятные, вежливые и отзывчивые люди. В одной из кафешек официант рассказал нам забавный факт. Большое количество албанцев уезжают работать по всей Европе — страна все же довольно бедная. И у них принято вешать в окне или на доме флаг той страны, где работает живущий здесь. Такая вот необычная традиция.

План белорусских туристов включал длительную остановку в Албании. Хотелось остаться здесь на два-три дня в каком-нибудь местечке на берегу моря. Для этого компания поехала в городок Дуррес.

— И там нас поразило, в первую очередь, огромное количество ночных клубов и стриптиз-баров, но не они были целью нашего посещения. Дуррес — это туристический город, машину припарковать рядом с пляжем не получилось. Мы отъехали от города на километров 15−20. Заехали на пляж, и увидели, что там почти совсем нет людей. Стоял один итальяский кемпер, и машина из Швейцарии. Причем пара из Швейцарии как-то неудачно маневрировала, и их кемпер застрял. Мы помогли им выехать. На ночлег стали вместе, пообщались. Они позвали нас в гости к себе, а мы, соответственно, к нам, в Беларусь. Обещали приехать. Удивило, что когда мы им сказали, откуда приехали, они сразу выдали в ответ: «О, Лукашенко! Знаем, знаем!».



Пара туристов из Швейцарии знает, кто такой Лукашенко и где находится Беларусь

Цены в супермаркетах Албании оказались едва ли не самими низкими за все путешествие, так что это был подходящий вариант для туристов, которые путешествуют на кемпере. На пляже длиной 5 км, где остановились ребята, работала всего одна кафешка, и из посетителей там все три дня были только белорусы.

— Такое ощущение, что наступил апокалипсис, и остались только мы и хозяин кафешки. И рыбаки, у которых мы по вечерам покупали рыбу. Рыбаки, кстати, оказались довольно суровыми ребятами, не слишком разговорчивыми. А вот хозяин кафешки — он же официанти и повар в одном лице — очень доброжелательный. Даже специально для нас выносил на пляж стулья и столик.

















После трех чудесных дней на пляже компания выдвинулась в столицу Албании — Тирану. И там белорусов удивила организация дорожного движения. Сначала кажется, что на дорогах полнейший хаос и анархия — светофоро почти нет и все ездят, как им заблагорассудится. Поворотники? О чем вы! Но после получаса езды понимаешь, что этот хаос — весьма организованный. Все друг друга пропускают, уступают, буквально читая мысли других водителей. И в итоге вся эта масса автомобилей безболезненно перемещается по дорогам.





— Знаете, был момент, когда нужно было выйти на дорогу, чтобы что-то сфотографировать с лучшего ракурса. Так автомобили остановились, и водители жестами показали, мол, давайте, снимайте. Можете себе такое у нас представить?



Это здание задумывалось как мавзолей для тирана Энвера Ходжи, но теперь почти заброшено и не реставрируется

Тирана — город вообще очень контрастный. Современные здания соседствуют с какими-то полуразвалившимися халупами. Но чем-то эта эклектика привлекает. В Тиране белорусы попробовали в местной кафешке национальное балканское блюдо — плескавицу. Это такая котлета из рубленого мяса, которая подается или с салатом, или с хлебом, или и с тем и с другим сразу. Это вкусно и недорого.

Косово. Много дорогих машин и столица, похожая на Нью-Йорк

— В поездке мы читали, что из Сербии в Косово въехать нельзя, но из Албании — можно. Вроде бы. И кого мы ни расспрашивали, никто не мог толком ответить. А туристы так вообще почему-то обходили Косово стороной. В головах у многих сидит штамп, что там чуть ли не война до сих пор идет и воруют людей на органы. Ну нас это не испугало, мы поехали.

Ребята вспоминают, что на границе их встретили представители KFOR (это международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово). Как обычно, после рассказов «кто, откуда и куда» офицер проинструктировал, куда там сходить, какие есть ночные клубы, где познакомиться с девочками. И даже покзал фото своего отдыха в ночных заведениях. На самой границе никого не обыскивали и не досматривали.

— Въезжая вечером в Приштину, мы на мгновение подумали, что попали в маленький Нью-Йорк. Все светится, горит неоном, жизнь кипит. Все красиво. Мы поехали, ожидая увидеть разруху и бедность. А оказалось совсем наоборот. Сама территория Косово небольшая, но нас удивили дороги. Они отменного качества — разметка, знаки. Приятно ездить! А в столице, Приштине, поразило большое количество дорогих машин — мы столько не видели за всю поездку по Балканам.

Город ультрасовременный, на улицах очень много молодежи, огромное количество баров и ресторанов. Минская Зыбицкая просто меркнет по сравнению с некоторыми улицами Приштины. А поесть в кафе стоит совсем недорого, дешевле, чем в Минске.

— Утром мы увидели совсем другой город, но тоже чистый и ухоженный. Во всяком случае, центр. Очень много магазинов с американскими названиями. Есть даже памятник Клинтону и улица Клинтона. Все очень американизировано.











Из необычных достопримечательностей — здание Национальной библиотеки, которое занимает третье место среди самых уродливых сооружений мира по версии аналитиков The Daily Telegraph. Кстати, наша библиотека там находится на 14-м месте.



Национальная библиотека Косово занимает третье место в неофициальном рейтинге самых уродливых зданий мира

Картинка, которую мы увидели в Косово, нас очень впечатлила. Мы не могли понять, почему у нас в голове сложилось впечатление, что Косово должно быть другим. Мы думали что это беднейшая страна, но при этом там великолепные дороги, в столице есть шикарные тусовочные улицы, а сам город чистый и приятный.

















Задерживаться в Косово не входило в планы путешественников. Очередной точкой маршрута стала Северная Македония, с которой началось возвращение путешественников домой.