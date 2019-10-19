ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Приштина похожа на маленький Нью-Йорк». На кемпере по Европе (часть вторая)

20.10.2019 16:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мы продолжаем рассказ о путешествии белорусов на кемпере по Балканам. Напомним, что трое ребят — Саша, Антон и Виктор — решили объехать максимум стран за минимум времени и с ограниченным бюджетом. Второй отрезок маршрута прошел через Боснию и Герцеговину, Черногорию, Албанию и Косово. Новые встречи, впечатления и приключения.

Босния и Герцеговина. Красота природы и эхо войны


— Когда из Хорватии мы переезжали в Боснию и Герцеговину, то думали, что будет бедность и разруха, но все оказалось совершенно иначе. Красиво. Очень красиво. Все аккуратно, виды не хуже, чем в Хорватии. Там мы решили повторить вояж к водопадам, которые называются Кравица. Было не менее красиво, чем в Крка, но при этом дешевле. Спуск к водопадам стоил всего 5 евро. Вода, кстати, довольно холодная, что, впрочем, не помешало нам искупаться, — рассказывает Александр.








Дальше компания отправилась в город Мостар — довольно крупный туристический центр. По словам путешественников, местные жители оказались очень дружелюбными и отзывчивыми. По обыкновению, останавливались возле придорожных рынков, покупали у местных фрукты. Везде отлично принимали, помогли заправить машину водой.

— Мы даже не знали, что будем смотреть в Мостаре. Ехали, можно сказать, по наитию. Городок оказался очень симпатичным. Там интересная ситуация с парковками. Они платные — 5 евро, но при этом нет никаких информационных знаков — где, в какое время действуют ограничения. Просто к машине подходит молодой парень, лет 18−20, и говорит, что парковка платная. Разговаривают вежливо, никаких вопросов. Сообщают, что парковка принадлежит отелю или еще чему-то. Мы заплатили, чтобы было как-то спокойнее, — признается Саша.


Одна из главных достопримечательностей Мостара — Стары Мост. Это сооружение возвели еще в 1500-е годы, но во время войны в 1993 году он был полностью разрушен. Его восстановление обошлось в 16 млн долларов.


— Очень бросалось в глаза большое количество домов, которые несли на себе следы войны — их стены были все в пулевых пробоинах. Оставляет на душе какой-то непонятный печальный осадок. На многих домах висят таблички с надписями «Дружите, а не воюйте».


И еще одна особенность — большое количество сувениров, сделанных из стрелянных гильз или патронов.


О войне в Боснии и Герцеговине не забывают никогда и нигде

Из Мостара парни поехали в Сараево, куда добрались уже затемно. Долго искали парковку — их там много, но практически все частные. В итоге ребята просто спросили у одного местного парня, где можно остановиться. В ответ он перегнал свой автомобиль, освобождая место для туристов из Беларуси.

— Потом мы с ним разговорились, рассказали о себе и своем путешествии. От него узнали, что сам он босниец, его девушка — сербка. Но родители молодых людей, к сожалению, против такого брака, потому что еще недавно их народы воевали друг против друга. Парень, кстати, замечательно говорил на английском. В кафе мы еще познакомились с барменом, обменялись с ним сувенирами, которые мы везли из Беларуси — маленькие бутылочки с нашим алкоголем, шоколадки, магнитики. На протяжении всей поездки мы дарили эти сувениры местным.

Путешественники заметили, что город очень сильно отличается днем и ночью. Кажется, что он проживает совершенно разные жизни. Утром город просыпается, все убирают, становится очень чисто.

— Нарвались на местный рынок, где продают изделия из серебра ручной работы. Все это очень качественное, но недешевое. Да и вообще, заметили, что очень много сувениров — именно местного производства, не китайские магнитики, как во многих европейских странах. Хотелось много чего купить, но берегли бюджет.








На счет еды, как обычно, спросили у местных. Ребятам подсказали какое-то заведение, которое было больше похоже на столовую. Там сидела разная публика, даже полицейские. Как только в кафе узнали, что парни из Беларуси, возле них сразу образовался кружок неравнодушных людей, которые наперебой принимались рассказывать и советовать, куда пойти и что посмотреть.

Выбрали знаменитую Голубиную площадь. Казалось бы, голуби есть едва ли не в любом городе Европы — ну что в этом особенного. Но на этой площади их настолько много, что под ними едва было видно каменную кладку самой площади. Там можно купить небольшую коробочку с кукурузой, чтобы покормить пернатых. Но как только ты подходишь с этой коробкой к площади, голуби тебя просто неистово «атакуют». Залазят на плечи, на голову, на руки садятся едва ли не в три ряда друг на друга.











— И когда мы уже собирались уезжать, заметили табличку на доме. В нем размещался Музей геноцида и войны. Вход стоил 6−7 евро. Мы решили зайти. Посещение этого музея оставило гнетущее впечатление. Конфликт на Балканах — это ужасная трагедия, которая унесла жизни десятков тысяч людей. И знаете, после посещения музея как-то резко стало заметно, что на улицах города очень много инвалидов и покалеченных, хотя война здесь была 25−30 лет назад.

И люди этим инвалидам-попрошайкам помогают, дают деньги. Мало кто проходит мимо, не так как у нас. А еще стали замечать, что все же на лицах жителей есть отпечаток пережитой войны. Какая-то глубокая печаль. Музей произвел настолько сильное впечатление, что уже на пути в Черногорию мы просто молча ехали часа два. Говорить не хотелось, каждый переживал в душе увиденное и понятое.

Черногория. Граница в горах и любовь с первого взгляда


— Как обычно, мы не особенно задумывались, куда поехать в Черногории. Но еще раньше я «загуглил», что есть у нас на пути такая достопримечательность, как мост Джурджевича. Показал ребятам фото — согласились, что надо заглянуть. Дорога туда была не самая быстрая и хорошая. Часть пути пролегала по каким-то второстепенным дорожкам, весьма разбитым и запущенным, — продолжает рассказ Александр.

В дороге был забавный эпизод: во время остановки к ребятам подъехал микроавтобус с польскими номерами. В нем ехали польские ребята, которых они видели еще в Мостаре. Оказалось, это известные в Польше трэвел-блогеры, и они даже недавно приезжали в Минск.

— Когда еще только подъезжали к границе с Черногорией, из окон автомобиля открывались очень красивые виды. В какой-то момент начали замечать, что поднимаемся в гору, меняется давление, даже уши закладывало. Ехали прямо в облаках. Добрались до границы возле городка Чайниче, которая находилась на высоте 1,5 км от уровня моря. Прохождение границы — чистая формальность. В будке сидел пограничник, он посмотрел паспорта, проштамповал, машину даже не досматривал — и мы поехали дальше. Как только поднялись выше облаков, открылись такие виды, что не передать словами. Мы тут же остановились, начали неистово фотографироваться, снимать видео и передавать приветы, — вспоминает Александр.


Виды в Черногории такие, что хочется остановиться и уже никуда не ехать

К тому самому мосту Джурджевича путешественники добрались, когда уже совсем стемнело. В темноте ничего не было видно, и только одинокий автобус с китайскими туристами пытался вырулить так, чтобы в свете фар азиатские гости увидели хоть что-то. Возле моста есть оборудованная площадка для кемперов, магазинчики, хостел.


Ранним утром знаменитый мост Джурджевича скрыт в тумане

— Утром я проснулся и сразу пошел к мосту. Очень хотелось увидеть потрясающую картинку. Но мост оказался полностью скрыт в тумане. Сначала мы расстроились, что не повезло с погодой, и мы ничего не увидим. Но потом местные продавцы из сувенирных лавочек подсказали, что утром здесь всегда так туманно, а через пару часов все станет отлично. Уже буквально через час-полтора весь туман сошел и мы смогли рассмотреть потрясающую красоту этого места.


Когда туман рассеивается, мост предстает во всем своем великолепии

Для туристов на мосту работают три зип-лайна различной длины. Зип-лайн — это спуск над каньоном по натянутому канату в специальной подвесной люльке. Похоже на свободный полет по ощущениям. Скорость на трассе доходит до 120 км/ч. Самый протяженный зип-лайн — чуть более километра, и проезжается он за 85 секунд на почти двухсотметровой высоте. Он считается самым длинным в Европе. Стоит удовольствие 20 евро, и ребята не смогли себе в нем отказать.


Трос зип-лайна натянут на высоте примерно 200 метров. Летишь, а под ногами — вот такой вид. И страшно, и захватывающе

— Пока ждали открытия зип-лайна, Витя познакомился с девушкой, которая недалеко продавала магнитики. Она хорошо знала русский язык. Разговорились с ней про Черногорию, выяснилось, что она училась в Москве в магистратуре. Проболтав около часа, мы ушли, но Витя продолжил общение с ней уже в соцсетях. Договорились еще встретиться. Витя уже зовет ее в Беларусь, — улыбается Александр.

В Черногории есть огромное количество мест, куда можно и нужно съездить. Выбрать очень сложно. Но в списке обязательных мест — Которский залив. Туда ребята и поехали.

— Самое удивительное в этой поездке, что каждый раз, проезжая какое-то живописнейшее место, ты думаешь — вот оно, уж лучше и красивее не увидишь! Но когда после перевала нам открылся вид Которского залива, все увиденное раньше, казалось, немного померкло, — делится впечатлениями Саша.





Еда в местных кафе оказалась не очень дорогой. Рыбка дорада весом граммов 300−350 стоит около восьми евро. Цены в местных супермаркетах тоже невысокие, многие позиции дешевле, чем в Беларуси.

По словам Александра, в небольших приморских городках они наблюдали очень много машин на белорусских, питерских, московских номерах. Большое количество рекламных бигбордов — на русском языке. С их помощью даже продвигают местные школы, куда могут ходить русскоговорящие дети.


По пути познакомились с испанской туристкой, которая путешествует автостопом по Европе

— Для ночевки мы нашли тихое место, где был съезд с трассы прямо к морю. Вроде там нельзя было съезжать, но мы решили рискнуть. Подумали, что в случае чего извинимся и уедем. Там поужинали, утром проснулись, искупались. Потом к нам пришел местный житель, вежливо поинтересовался, откуда мы. Не ругался, не выгонял, но сказал, что это его частная территория. И даже подсказал нам, куда дальше ехать. В общем никаких проблем не было, — вспоминает Александр.


Албания и Косово. Сломанные стереотипы

— Из Черногории мы поехали в Албанию. И впервые на границе простояли около часа. Там много пообщались с теми, кто стоял рядом в очереди. Заодно выяснили, куда съездить и что посмотреть в Албании. Вспоминаю, как мы там спасли черепашку. Она ползла через дорогу, и несколько машин ее едва не задавили. Мы отнесли черепаху в поле и даже покормили ее на прощание.


По всей Албании построено от 600 до 900 тысяч бункеров, которые сейчас используют для баров, магазинов и складов

Албания — страна бункеров. Их там, по различным подсчетам, от 600 до 900 тысяч. Они были построены по приказу диктатора Энвера Ходжа. Сейчас эти так и не пригодившиеся сооружения используют для самых различных целей — делают хозяйственные помещения, кафешки или бильярдные — да что угодно. В Албании нельзя не заметить, что любимая марка машины — это Mercedes. Обычно черного цвета. На дороге или парковке из десяти машин шесть-семь будут обязательно «мерседесы». Очень забавно выглядит.

— До этого момента мы ничего не знали про Албанию. Фильмы нам навязали, что Албания — страна бандитов. А на деле оказалось, что там живут приятные, вежливые и отзывчивые люди. В одной из кафешек официант рассказал нам забавный факт. Большое количество албанцев уезжают работать по всей Европе — страна все же довольно бедная. И у них принято вешать в окне или на доме флаг той страны, где работает живущий здесь. Такая вот необычная традиция.

План белорусских туристов включал длительную остановку в Албании. Хотелось остаться здесь на два-три дня в каком-нибудь местечке на берегу моря. Для этого компания поехала в городок Дуррес.

— И там нас поразило, в первую очередь, огромное количество ночных клубов и стриптиз-баров, но не они были целью нашего посещения. Дуррес — это туристический город, машину припарковать рядом с пляжем не получилось. Мы отъехали от города на километров 15−20. Заехали на пляж, и увидели, что там почти совсем нет людей. Стоял один итальяский кемпер, и машина из Швейцарии. Причем пара из Швейцарии как-то неудачно маневрировала, и их кемпер застрял. Мы помогли им выехать. На ночлег стали вместе, пообщались. Они позвали нас в гости к себе, а мы, соответственно, к нам, в Беларусь. Обещали приехать. Удивило, что когда мы им сказали, откуда приехали, они сразу выдали в ответ: «О, Лукашенко! Знаем, знаем!».


Пара туристов из Швейцарии знает, кто такой Лукашенко и где находится Беларусь

Цены в супермаркетах Албании оказались едва ли не самими низкими за все путешествие, так что это был подходящий вариант для туристов, которые путешествуют на кемпере. На пляже длиной 5 км, где остановились ребята, работала всего одна кафешка, и из посетителей там все три дня были только белорусы.

— Такое ощущение, что наступил апокалипсис, и остались только мы и хозяин кафешки. И рыбаки, у которых мы по вечерам покупали рыбу. Рыбаки, кстати, оказались довольно суровыми ребятами, не слишком разговорчивыми. А вот хозяин кафешки — он же официанти и повар в одном лице — очень доброжелательный. Даже специально для нас выносил на пляж стулья и столик.








После трех чудесных дней на пляже компания выдвинулась в столицу Албании — Тирану. И там белорусов удивила организация дорожного движения. Сначала кажется, что на дорогах полнейший хаос и анархия — светофоро почти нет и все ездят, как им заблагорассудится. Поворотники? О чем вы! Но после получаса езды понимаешь, что этот хаос — весьма организованный. Все друг друга пропускают, уступают, буквально читая мысли других водителей. И в итоге вся эта масса автомобилей безболезненно перемещается по дорогам.


— Знаете, был момент, когда нужно было выйти на дорогу, чтобы что-то сфотографировать с лучшего ракурса. Так автомобили остановились, и водители жестами показали, мол, давайте, снимайте. Можете себе такое у нас представить?


Это здание задумывалось как мавзолей для тирана Энвера Ходжи, но теперь почти заброшено и не реставрируется

Тирана — город вообще очень контрастный. Современные здания соседствуют с какими-то полуразвалившимися халупами. Но чем-то эта эклектика привлекает. В Тиране белорусы попробовали в местной кафешке национальное балканское блюдо — плескавицу. Это такая котлета из рубленого мяса, которая подается или с салатом, или с хлебом, или и с тем и с другим сразу. Это вкусно и недорого.

Косово. Много дорогих машин и столица, похожая на Нью-Йорк

— В поездке мы читали, что из Сербии в Косово въехать нельзя, но из Албании — можно. Вроде бы. И кого мы ни расспрашивали, никто не мог толком ответить. А туристы так вообще почему-то обходили Косово стороной. В головах у многих сидит штамп, что там чуть ли не война до сих пор идет и воруют людей на органы. Ну нас это не испугало, мы поехали.

Ребята вспоминают, что на границе их встретили представители KFOR (это международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово). Как обычно, после рассказов «кто, откуда и куда» офицер проинструктировал, куда там сходить, какие есть ночные клубы, где познакомиться с девочками. И даже покзал фото своего отдыха в ночных заведениях. На самой границе никого не обыскивали и не досматривали.

— Въезжая вечером в Приштину, мы на мгновение подумали, что попали в маленький Нью-Йорк. Все светится, горит неоном, жизнь кипит. Все красиво. Мы поехали, ожидая увидеть разруху и бедность. А оказалось совсем наоборот. Сама территория Косово небольшая, но нас удивили дороги. Они отменного качества — разметка, знаки. Приятно ездить! А в столице, Приштине, поразило большое количество дорогих машин — мы столько не видели за всю поездку по Балканам.

Город ультрасовременный, на улицах очень много молодежи, огромное количество баров и ресторанов. Минская Зыбицкая просто меркнет по сравнению с некоторыми улицами Приштины. А поесть в кафе стоит совсем недорого, дешевле, чем в Минске.

— Утром мы увидели совсем другой город, но тоже чистый и ухоженный. Во всяком случае, центр. Очень много магазинов с американскими названиями. Есть даже памятник Клинтону и улица Клинтона. Все очень американизировано.





Из необычных достопримечательностей — здание Национальной библиотеки, которое занимает третье место среди самых уродливых сооружений мира по версии аналитиков The Daily Telegraph. Кстати, наша библиотека там находится на 14-м месте.


Национальная библиотека Косово занимает третье место в неофициальном рейтинге самых уродливых зданий мира

Картинка, которую мы увидели в Косово, нас очень впечатлила. Мы не могли понять, почему у нас в голове сложилось впечатление, что Косово должно быть другим. Мы думали что это беднейшая страна, но при этом там великолепные дороги, в столице есть шикарные тусовочные улицы, а сам город чистый и приятный.





Задерживаться в Косово не входило в планы путешественников. Очередной точкой маршрута стала Северная Македония, с которой началось возвращение путешественников домой.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во второй части большого путешествия по Балканам ребята из Беларуси проехали на кемпере через Боснию и Герцеговину, Черногорию, Албанию и Косово.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бабье лето: в Беларуси вновь зацвели одуванчики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика