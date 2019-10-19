Автоледи-2019 – кто она? В Бресте соревновались самые яркие и опытные девушки-водители

Источник материала: Виртуальный Брест

Самые яркие и опытные девушки-водители области встретились на территории ДОСААФ в Бресте во время конкурса «Автоледи-2019».





В соревновании приняли участие пять девушек до 30 лет из разных регионов Брестчины, являющиеся членами БРСМ и имеющие водительское удостоверение категории «В».

Первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ Юрий Сегенюк отметил, что в Брестской области конкурс «Автоледи» проводится уже третий год подряд.

– Здесь собрались победительницы районных и региональных этапов. Отрадно, что девушки принимают участие в конкурсе с большим удовольствием. Можно сказать, что женщины более аккуратны и сконцентрированы при вождении, но им нужно больше опыта. Я считаю, что такие конкурсы важны и нужны, потому что они проводятся не только с развлекательной целью, но и для получения пользы. Цель мероприятия – сохранять и приумножать безопасность на дорогах, – сказал Юрий Сергеевич.

Областной конкурс состоял из пяти этапов, во время которых участницы демонстрировали не только водительское мастерство и знание правил дорожного движения, но и творческие способности.

Во время конкурса «Леди за рулем» участницы сдавали теоретический экзамен по правилам дорожного движения. Нужно было правильно ответить на 10 вопросов. С заданием на все сто справилась лишь одна участница – представительница Барановичского района Юля Сидорчук.

Затем был конкурс «Автомобиль леди» на лучшее художественное оформление своего «железного друга». Участницы пели песни, читали стихи, танцевали. Зрелищно выглядели и сами транспортные средства, заботливо украшенные своими хозяйками. Накануне Хэллоуина представительница из Ивацевичского района Оля Горчакова соответствующе украсила автомобиль – черная вуаль, тыквы, метла, пауки, летучие мыши… А вот Марина Колесникович из Пинска оформила свой автомобиль в спортивном стиле: олимпийские кольца, теннисные ракетки, медали – девушка увлекается спортом. Поддержать ее приехали самые преданные болельщики – любимые родители.













В третьем конкурсе «Леди опытный водитель» девушкам предстояло за три минуты выполнить некоторые элементы вождения – диагональную парковку, разворот на участке ограниченных размеров («дворик»), заезд задним ходом в бокс. За любые неточности участницы получали штрафное время.

Затем девушки в испытании «Сама себе мастер» меняли колесо. Кстати, все они справились на 3-5 минут!

Заключительным этапом стал конкурс «За рулем – женщина!». Участницы должны были за пять минут представить и защитить новый дорожный знак. Девушки представили следующие знаки: «Поющий водитель», «Пожилой человек», «Парковка для девушек» и др.

Во время всех испытаний члены жюри обращали внимание на дисциплинированность и профессионализм участниц, оценивали их скоростные возможности, но в пределах правил дорожного движения и безопасности, а также обращали внимание на творческий подход, оригинальность и зрелищность в некоторых конкурсах.

По итогам, первое место заняла представительница из Барановичского района Юлия Сидорчук, второе место – Ольга Горчакова из Ивацевичского района, третье место – Вероника Вавренюк из Брестского района.

Наталья Милюкова, начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ Брестского облисполкома отметила, что Госавтоинспекция Брестской области совместно с БРСМ ежегодно проводит городские, районные и областные этапы конкурса «Автоледи».

- Основная цель проведения мероприятия со стороны ГАИ – предупреждение и профилактика ДТП с участием женщин-водителей, а также пропаганда соблюдения правил дорожного движения. Для того, чтобы участвовать в конкурсе «Автоледи», у участницы должны быть все необходимые документы для управления транспортным средством, также не должно быть действующих нарушений ПДД . По статистике, в настоящее время все больше появляется женщин-водителей. Как показывает практика, эта категория участников дорожного движения более дисциплинирована, внимательна и осторожна на дорогах.

Организаторами областного этапа «Автоледи-2019» выступили Брестский областной комитет ОО «БРСМ», главное управление идеологической работы и по делам молодежи облисполкома, управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.















































































































































































































































