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Может в одиночку покрасить фасад и нанести сложные граффити. Рассказываем, как ученик 10 класса сконструировал робота-художника

20.10.2019 20:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Граффити, дорожная разметка, портреты. Все функции в одном приборе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Может в одиночку покрасить фасад и нанести сложные граффити. Рассказываем, как ученик 10 класса сконструировал робота-художника

Этого робота-художника сконструировал и запрограммировал Гриша Резников, ученик 10 класса лицея Белорусско-Российского университета. Тяга к робототехнике и программированию у парня с самого детства.

Может в одиночку покрасить фасад и нанести сложные граффити. Рассказываем, как ученик 10 класса сконструировал робота-художника

Может в одиночку покрасить фасад и нанести сложные граффити. Рассказываем, как ученик 10 класса сконструировал робота-художника

Ирина Недобоева, корреспондент:
Сейчас мы проведем эксперимент. Мой портрет одновременно будут рисовать художник и робот. Художник с натуры, робот с фотографии. Час времени. Посмотрим, что у нас получится.

Может в одиночку покрасить фасад и нанести сложные граффити. Рассказываем, как ученик 10 класса сконструировал робота-художника

Соревнование с роботом могилевская художница Мария Стригун считает шуточным.

Может в одиночку покрасить фасад и нанести сложные граффити. Рассказываем, как ученик 10 класса сконструировал робота-художника

Мария Стригун, художница:
Несмотря на то, что я художник и рисую от руки, я рада, что в нашу профессию внедряются новые технологии.

Может в одиночку покрасить фасад и нанести сложные граффити. Рассказываем, как ученик 10 класса сконструировал робота-художника

Даже навскидку, говорит юный конструктор-программист, экономический эффект очевиден. Робот способен в одиночку и быстро покрасить фасад многоэтажки, нанести даже самые сложные граффити.

Может в одиночку покрасить фасад и нанести сложные граффити. Рассказываем, как ученик 10 класса сконструировал робота-художника

Может в одиночку покрасить фасад и нанести сложные граффити. Рассказываем, как ученик 10 класса сконструировал робота-художника

Григорий Резников, учащийся 10 класса лицея Белорусско-Российского университета:
Самое главное в этих всех проектах, в моем, это алгоритмы. Изображение можно получить в разных стилях. А уже как оно будет наноситься – второстепенно. Ведь плоттеры можно наносить на стены зданий, даже дорогу на улице разрисовать.

Может в одиночку покрасить фасад и нанести сложные граффити. Рассказываем, как ученик 10 класса сконструировал робота-художника

Александр Пехтерев, руководитель творческого объединения по программированию роботов:
В последнее время все больше появляется роботизированных систем, заводов. И, естественно, им нужны грамотные специалисты.

Еще больше историй про детей с выдающимися способностями читайте здесь

Люди в материале: Ирина Недобоева, Мария Стригун, Григорий Резников, Александр Пехтерев
 
 
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Новости Беларуси. Граффити, дорожная разметка, портреты. Все функции в одном приборе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Этого робота-художника сконструировал...
 
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