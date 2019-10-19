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Может в одиночку покрасить фасад и нанести сложные граффити. Рассказываем, как ученик 10 класса сконструировал робота-художника
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Граффити, дорожная разметка, портреты. Все функции в одном приборе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Этого робота-художника сконструировал и запрограммировал Гриша Резников, ученик 10 класса лицея Белорусско-Российского университета. Тяга к робототехнике и программированию у парня с самого детства.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Соревнование с роботом могилевская художница Мария Стригун считает шуточным.
Мария Стригун, художница:
Даже навскидку, говорит юный конструктор-программист, экономический эффект очевиден. Робот способен в одиночку и быстро покрасить фасад многоэтажки, нанести даже самые сложные граффити.
Григорий Резников, учащийся 10 класса лицея Белорусско-Российского университета:
Александр Пехтерев, руководитель творческого объединения по программированию роботов:
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Может в одиночку покрасить фасад и нанести сложные граффити. Рассказываем, как ученик 10 класса сконструировал робота-художника
Новости Беларуси. Граффити, дорожная разметка, портреты. Все функции в одном приборе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Этого робота-художника сконструировал...
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