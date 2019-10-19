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«Люди, которые прошли через битву». Владимир Шантарович о команде и планах на Токио
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В самом конце июня они отличились на вторых Европейских играх у нас в Минске, а конце сентября покорили чемпионат мира. Речь о гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Этот вид спорта традиционно силен в нашей стране. Как удается держать планку так высоко из года в год? Об этом и не только спросим у нашего гостя – Владимира Владимировича Шантаровича, главного тренера сборной Беларуси.
На Европейских играх мобилизация наступала. Она зашкаливала
Кристина Момот:
Владимир Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:
Поэтому, когда на трибунах появился руководитель государства, ребята хотели взаимностью ответить, что нашел время, пришел, посетил. Поэтому мобилизация наступала. Она зашкаливала.
«Медали же никто не принес в клюве и не подарил. Это битва характеров»
Виталий Гурков:
Владимир Шантарович:
Что такое Европейские игры? Это Олимпийские игры в гребле на байдарках и каноэ в Европе. Самые сильные представители сегодня сосредоточены гребцов – это у нас ну две страны, три страны. Это Канада, может быть, Новая Зеландия. И то отдельными экипажами. А так все сосредоточено в Европе. Поэтому очень приятно, что дома, трибуны, мобилизация, организация. Я считаю, что по организации это одно из серьезнейших мероприятий, которое я видел вообще в Европе. Подход, обслуживание этих соревнований – я скажу, что это все на очень высоком мировом, европейском уровне.
«Я считаю, команда эта – не талантливых… Талант заканчивается тогда, когда заканчивается развитие функциональное»
Кристина Момот:
Владимир Шантарович:
Понимаете, сегодня узкая специализация. Узкая специализация – это спортсмены короткого спринта. А здесь сочетание трудяг в команде. Это люди, которые прошли через труд большой, через битву. Это спортсмены, которые сразу не побеждали, может быть. Я помню, Марина Литвинчук – я ее в первый раз в девятом году в Канаду брал на чемпионат мира – она была 18-я, 17-я. Сейчас она лидер мировой гребли. Человек не ушел, остался, преодолевал какие-то психологические свои барьеры и пришел к пику своей формы к 30 годам.
В команде таких много. Объясняю, почему их много. Потому что терпят, работают. И побеждают потом, но это большой-большой труд. Я считаю, команда эта – не талантливых… Талант заканчивается тогда, когда заканчивается развитие функциональное. А дальше труд, развитие качеств. Поэтому сегодня, прорабатывая все эти механизмы, которые нужны для победы, слагаемые успеха, – это психология, физиология, селекционный отбор, который они прошли, это методика управления развитием качеств, функциональная диагностика, питание. Это все приходит не сразу.
Поэтому главное вообще в этом спорте нашем – это селекционный отбор. Селекционный отбор будет присутствовать серьезный. Селекционный отбор – это функция, это увидеть задатки в молодом человеке и заманить его в эту секцию (или сектой я ее называю) под названием «гребля на байдарках и каноэ». И если он туда втюхался, он из нее уже не уйдет, пока не добьется определенных побед своих.
Виталий Гурков:
Владимир Шантарович:
«Не понимаю тех, кто приезжает на Олимпиаду и говорит: он молодой, пусть попробует. Пусть он дома попробует, на чемпионате Беларуси»
Кристина Момот:
Владимир Шантарович:
Я не понимаю тех, кто приезжает на Олимпиаду и говорит: он молодой, пусть попробует. Пусть он дома попробует, на чемпионате Беларуси. Туда он должен приехать и драться. Побороться. Не то, что побороться, побиться по большому счету, подраться. Все руководители сидят на трибунах и все хотят, чтобы их спортсмены побеждали. Так вот побеждать надо приезжать, быть сильным.
Насколько это получится? Мы будем с коллективом своим работать. Но я думаю, что все, что мы планируем, сойдется.
Тех, кто поедет в Токио, определит чемпионат Беларуси, серия международных стартов
Кристина Момот:
Владимир Шантарович:
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Новости Беларуси. В самом конце июня они отличились на вторых Европейских играх у нас в Минске, а конце сентября покорили чемпионат мира. Речь о гребле на байдарках...
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