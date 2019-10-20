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Горецким самозанятым понравилось работать по заявительному принципу?

21.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В последнее время растет количество самозанятых — люди хотят работать сами на себя, но по каким-то причинам не хотят оформлять ИП. Какими видами деятельности по заявительному принципу занимаются жители района, во сколько обойдется налог и востребованы ли у нас электронные услуги, рассказала первый заместитель начальника инспекции МНС по Горецкому району Нина Рябцева.

 

Горецким самозанятым понравилось работать по заявительному принципу?
Нина Рябцева: “Начинайте зарабатывать на любимом деле”. Фото Михаила Левцова

 

— Что делается для стимулирования занятости населения и развития предпринимательской инициативности?

— Сегодня определено 30 видов деятельности, при которых физические лица не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей, а оказывают услуги по заявительному принципу. Им не нужно вести учет, использовать кассовые суммирующие аппараты, а также предоставлять отчетность, получать лицензии и специальные разрешения. Единственная обязанность — уведомить налоговую инспекцию о том, чем конкретно и когда планируете заниматься, до начала осуществления деятельности уплатить единый налог.

 

Это можно сделать, даже не выходя из дома. И начинайте зарабатывать на любимом деле.

 

— Много ли человек воспользовались такой возможностью?

— На 1 октября этого года в инспекции на учете состоит 381 физическое лицо, оказывающее услуги по заявительному принципу. Это на 69 человек больше, или на 122%, чем за аналогичный период прошлого года. От таких плательщиков поступило в бюджет за 9 месяцев  39,3 тыс. рублей, что на 9,6 тыс. рублей больше, чем год назад.

— Какие сферы деятельности пользуются популяр­ностью в районе среди тех, кто работает по заявительному принципу?

— Наиболее востребованными видами деятельности являются парикмахерские и косметические услуги, которые оказывают 109 человек (ставка налога — 25 рублей в месяц). У нас 59 репетиторов (21 руб./мес.), 55 человек реализуют произведения живописи, графики, скульптуры, изделия, созданные ремесленниками, продукцию цветоводства, декоративные растения, их семена и рассаду, животных (54 руб./мес.), 47 человек оказывают услуги по выращиванию с/х продукции (13 руб./мес.).

 

Горецким самозанятым понравилось работать по заявительному принципу?
Самые востребованные – парикмахерские и косметические услуги. В Горецком районе их оказывают 109 человек. Фото использовано для иллюстрации

 

Кроме того, 20 человек занимаются распиловкой и колкой дров (6 руб./мес.), 13 продают домашних кошек и собак (27 руб./мес.), 10 выполняют штукатурные, малярные работы  и со стеклом (44 руб./мес.), 9 ремонтируют швейные, трикотажные изделия и головные уборы (42 руб./мес.), 7 — часы и обувь (20 руб./мес.), 9 предоставляют физическим лицам принадлежащие им на праве собственности жилые помещения (34 руб./мес.), 8 производят одежду (20 руб./мес.)

8 человек проводят музыкально-развлекательное сопровождение свадеб, юбилеев и других торжественных мероприятий (60 руб./мес.), 7 разрабатывают веб-сайты, обслуживают компьютерное и периферийное оборудование (38 руб./мес.), 5 осуществляют фотосъемку и изготавливают фотографии (60 руб./мес.). Есть 3 переводчика (45 руб./мес.), 2 уборщика помещений (45 руб./мес.), 2 дизайнера интерьеров, модельера текстильных изделий, одежды, предметов личного пользования (36 руб./мес.), 2 ухаживают за домашними животными и дрессируют их (13 руб./мес.).

— Что еще необходимо знать самозанятым?

— Физические лица, осуществляющие деятельность по за­явительному принципу и являющиеся плательщиками единого налога, могут предоставлять уведомления об осуществлении деятельности в электронном виде.

 

Для получения идентификационного кода и пароля необходимо обратиться в инспекцию.

 

Подать заявку на получение логина и пароля можно непосредственно на портале, заполнив форму в разделе «Заявка на получение логина и пароля для работы в личном кабинете», либо скачать ее, заполнить в Microsoft Word и выслать в инспекцию на электронную почту, которую можно найти на сайте.

Чтобы скачать форму заявки, надо нажать на кнопку «Заявка на получение извещений» внизу страницы. Более подробную информацию можно получить в ИМНС по Горецкому району в каб. №№ 7, 6 или по телефонам: 5-77-45, 5-08-52, 5-12-13.

На 1 октября 3762 пла­тельщика, или 21,4% физических лиц, осуществляющих свою деятельность по заявительному принципу, сдающих помещения в наем, уплачивающих имущественные налоги, пользуются электронными сервисами. Это достаточно удобно — любой плательщик может войти в личный кабинет и посмотреть свою лицевую карточку.

 

Беседовала Елена Агейчик


 
 
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  В последнее время растет количество самозанятых — люди хотят работать сами на себя, но по каким-то причинам не хотят оформлять ИП. Какими видами деятельности по...
 
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