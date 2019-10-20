Соболенко сыграет в группе «Роза» на малом итоговом турнире. Вы знаете, что это вообще такое?

Источник материала: Tut.by

22 октября в китайском Чжухае стартует малый итоговый турнир Женской теннисной ассоциации, известный как Elite Trophy, который наравне с большим аналогичным турниром подведет черту под сезоном. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко сыграет в Чжухае в группе «Роза». SPORT.TUT.BY напоминает формат соревнований, представляет успехи участниц в 2019 году и угадывает полуфиналисток.



Арина Соболенко в Чжухае осенью 2018 года. Фото: en.wtaelitetrophy.com

Десять фактов о малом итоговом турнире Elite Trophy и его участниках

— Проводится в пятый раз.

— Считается младшей версией итогового турнира WTA, участие в которой принимают преимущественно игроки из второй десятки мирового рейтинга. Всего задействовано двенадцать теннисисток.

— Формат для итогового турнира отличается от классического варианта соревнований тем, что разделен на два этапа: групповой (по три игрока в каждой группе играют друг с другом) и кубковый, где начиная с полуфинальной стадии соревнуются по одной лучшей теннисистке каждой из групп.

— Прошлогодним победителем турнира стала нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. Единственным матчем, который Эшли проиграла тогда, был поединок против белоруски Арины Соболенко на групповой стадии — 4:6, 4:6.

— Арина Соболенко второй год подряд квалифицировалась на Elite Trophy в Чжухае.

— В 2019-м на турнире дебютируют сразу семь человек. Украинка Даяна Ястремская — самая юная участница (19 лет 5 месяцев 6 дней) в истории малого итогового турнира, а американка Мэдисон Киз приехала сюда в третий раз.

— С соревнований в Чжухае в этом году снялись британка Йоханна Конта (травма колена), немка Ангелика Кербер (травма ноги) и чешка Маркета Вондроушова (травма левого запястья).

— Среди участников Elite Trophy-2019 больше всего за год заработала голландка Кики Бертенс (3,1 млн долларов), следом расположилась Арина Соболенко (2,59 млн) и бельгийка Элиз Мертенс (2,56 млн). Больше всего побед также имеет Бертенс (51), второй результат — у американки Софьи Кенин (48). Наибольшего продвижения в рейтинге добилась чешка Каролина Мухова — плюс 118 позиций.

— Призовой фонд малого итогового турнира составил 2,4 млн долларов, то есть он находится на уровне таких крупных турниров, как Дубай (2,8 млн), Торонто (2,8 млн), Цинциннати (2,9 млн), Ухань (2,8 млн), и значительно превышает бюджеты престижных соревнований в Брисбене (1 млн), Дохе (0,9 млн), Штутгарте (0,88 млн), Истборне (0,99 млн) и Сан-Хосе (0,87 млн).

— Амбассадором турнира является немка Штеффи Граф, олимпийская чемпионка и 22-кратная победительница турниров серии «Большого шлема».

Состав группы «Роза», где играет Соболенко

Арина Соболенко (14 WTA)

Главные достижения в сезоне: титулы в Шэньчжэне и Ухане, финал в Сан-Хосе.

Призовые за сезон: 2,59 млн долларов.

Победы/Поражения: 35/22.

Победы над игроками из топ-10: две.

Арина Соболенко в играх против Элиз Мертенс: 1−2.

Арина Соболенко в играх против Марии Саккари: 0−1.



Арина Соболенко с тренером Дмитрием Турсуновым. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Элиз Мертенс (18 WTA)

Главное достижение в сезоне: титул в Дохе.

Призовые за сезон: 2,56 млн долларов.

Победы/Поражения: 34/26.

Победы над игроками из топ-10: три.

Элиз Мертенс в играх против Арины Соболенко: 2−1.

Элиз Мертенс в играх против Марии Саккари: 3−3.



Элиз Мертенс обнимает Арину Соболенко. Фото: Reuters

Мария Саккари (22 WTA)

Главное достижение в сезоне: титул в Рабате.

Призовые за сезон: 1,01 млн долларов.

Победы/Поражения: 31/20.

Победы над игроками из топ-10: пять.

Мария Саккари в играх против Арины Соболенко: 1−0.

Мария Саккари в играх против Элиз Мертенс: 3−3.



Мария Саккари на US Open-2019. Фото: Reuters

Прогноз SPORT.TUT.BY: в полуфинал выйдет Арина Соболенко, чья статистика после US Open выглядит лучше, чем у соперниц: 7 побед при 2 поражениях против 6 побед и 4 поражений у Мертенс и 1 поражения у Саккари.

Состав группы «Азалия»

Кики Бертенс (10 WTA)

Главные достижения в сезоне: титулы в Санкт-Петербурге и Мадриде.

Призовые за сезон: 3,1 млн долларов.

Победы/Поражения: 51/24.

Победы над игроками из топ-10: восемь.

Кики Бертенс в играх против Донны Векич: 3−3.

Кики Бертенс в играх против Даяны Ястремской: 1−0.



Кики Бертенс после поединка матчевой встречи Беларусь — Нидерланды в Кубке Федерации розыгрыша 2017 года. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Донна Векич (20 WTA)

Главные достижения в сезоне: финалы в Санкт-Петербурге и Ноттингеме.

Призовые за сезон: 1,48 млн долларов.

Победы/Поражения: 35/22.

Победы над игроками из топ-10: две.

Донна Векич в играх против Кики Бертенс: 3−3.

Донна Векич в играх против Даяны Ястремской: 0−1.

Даяна Ястремская (24 WTA)

Главные достижения в сезоне: титулы в Хуахине и Страсбурге.

Призовые за сезон: 1,09 млн долларов.

Победы/Поражения: 34/21.

Победы над игроками из топ-10: одна.

Даяна Ястремская в играх против Кики Бертенс: 0−1.

Даяна Ястремская в играх против Донны Векич: 1−0.

Прогноз SPORT.TUT.BY: в полуфинал выйдет Даяна Ястремская. Ее можно назвать «темной лошадкой» группы «Азалия», однако в скоротечном турнире Даяна может воспользоваться слабостью в последние месяцы Бертенс и повторить победный опыт борьбы с Векич.

Состав группы «Камелия»

Элисон Риске (19 WTA)

Главные достижения в сезоне: титул в Хертогенбосе, финалы в Шэньчжэне и Ухане.

Призовые за сезон: 1,41 млн долларов.

Победы/Поражения: 36/22.

Победы над игроками из топ-10: четыре.

Элисон Риске в играх против Каролины Муховой: 1−0.

Элисон Риске в играх против Софьи Кенин: —



Элисон Риске. Фото: Reuters