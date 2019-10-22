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МВФ изучает влияние климата на мировые финансовые рынки

21.10.2019 18:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Международный валютный фонд изучает влияние климата на мировые финансовые рынки и целесообразность учета этого влияния при оценке рынков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВФ изучает влияние климата на мировые финансовые рынки

МВФ исследует, насколько возможно учитывать влияние климата на рынки акций и облигаций. Финансовые затраты на последствия изменений климата были предметом многих дискуссий в фонде во время заседаний. Для некоторых экономик климатические изменения составляют краткосрочный риск, а для кого-то наоборот – проблема долгосрочной перспективы.

О других новостях экономики за 21 октября читайте здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
 
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Новости Беларуси. Международный валютный фонд изучает влияние климата на мировые финансовые рынки и целесообразность учета этого влияния при оценке рынков,...
 
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