«Я существую». Как в Беларуси переписывают бездомных

Источник материала: KYKY

Начиная с сегодняшнего дня, 21 октября, живые переписчики начнут ходить в гости к людям, которые не заполнили онлайн-анкеты (и так до 30 октября). Но что насчет бездомных? По информации «Спутника» рассказываем, как в Беларуси считают людей, которым негде жить.

Сколько в стране бездомных?

Во время последней переписи 2009 года в стране насчитали 587 бездомных. Большая часть из них жила в городе — 512 человек. Какая ситуация наблюдается прямо сейчас, станет известно чуть позже — в конце кампании, когда выяснят и изучат все цифры.

Как их найти?

Чтобы отыскать в городе (например, в Минске) человека, у которого нет дома, переписчики идут на такой шаг: они приезжают в места, где бездомные собираются чаще всего. В каждом районе Минска это место — свое. Например, в Партизанском — довольно известная ночлежка. Во Фрунзенском —заброшенный детский сад. Здесь открыта бесплатная столовая, которую держит благотворительная организация. Бездомных кормят горячими обедами, о чем знают все в районе.

«Я есть»

Несмотря на то, что бездомные — по понятным причинам самая закрытая категория граждан, люди быстро идут на контакт и охотно отвечают на вопросы переписи. Напрашивается вывод: для многих перепись — это возможность заявить о себе: «Я существую». А в качестве мотивирующего бонуса после прохождения процедуры выдают горячий обед.

Фото обложки: Евгений Ерчак для TUT.by.