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«Я существую». Как в Беларуси переписывают бездомных
Источник материала: KYKY>
Начиная с сегодняшнего дня, 21 октября, живые переписчики
Сколько в стране бездомных?
Во время последней переписи 2009 года в стране насчитали 587 бездомных. Большая часть из них жила в городе — 512 человек. Какая ситуация наблюдается прямо сейчас, станет известно чуть позже — в конце кампании, когда выяснят и изучат все цифры.
Как их найти?
Чтобы отыскать в городе (например, в Минске) человека, у которого нет дома, переписчики идут на такой шаг: они приезжают в места, где бездомные собираются чаще всего. В каждом районе Минска это место — свое. Например, в Партизанском — довольно известная ночлежка. Во Фрунзенском —заброшенный детский сад. Здесь открыта бесплатная столовая, которую держит благотворительная организация. Бездомных кормят горячими обедами, о чем знают все в районе.
«Я есть»
Несмотря на то, что бездомные — по понятным причинам самая закрытая категория граждан, люди быстро идут на контакт и охотно отвечают на вопросы переписи. Напрашивается вывод: для многих перепись — это возможность заявить о себе: «Я существую». А в качестве мотивирующего бонуса после прохождения процедуры выдают горячий обед.
Фото обложки: Евгений Ерчак для TUT.by.
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