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Сюрпризы погоды: посреди осени в Минске зацвели яблони

21.10.2019 23:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На Рафиева в Минске посреди осени вновь зацвели яблони. Такие сюрпризы природы не оставили без внимания минчане, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Местные жители любуются этой красотой и выкладывают яркие фотографии в сеть.

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Сюрпризы погоды: посреди осени в Минске зацвели яблони

Впрочем, такое резкое пробуждение деревьев не удивительно. Уже две недели в столице царит солнечная и сухая погода. В минувшие выходные в Минске побит очередной температурный рекорд: днем воздух прогрелся почти до +20 градусов.

Сюрпризы погоды: посреди осени в Минске зацвели яблони

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На Рафиева в Минске посреди осени вновь зацвели яблони. Такие сюрпризы природы не оставили без внимания минчане, сообщили в программе «Столичные...
 
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