На остановке в Могилёве нашли бешеную лису

В Рабочем посёлке возле остановки "Троллейбусный парк" нашли лису, больную бешенством. По предварительным данным, хищника сбила машина. Это произошло 16 октября около 20 часов. Утром 17 октября лису забрали сотрудники МДКУ "Спецавтопредприятие". Областная ветлаборатория подтвердила бешенство.









Сейчас санитарно-эпидемиологическая служба настоятельно рекомендует всем, кто, возможно, контактировал с лисой, обратиться за медпомощью в травмпункты Центральной поликлиники Могилёва и Могилёвской областной детской больницы. Возможно, этим людям нужен экстренный курс вакцинации против бешенства.





Кстати, в Могилёве в этом году это уже второй зарегистрированный случай бешенства. Первый раз болезнь обнаружили у домашней кошки.