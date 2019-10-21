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Секс, школа и рэп Бакея как саундтрек. Белоруска за шесть дней сняла фильм о проблемах подростков

22.10.2019 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях на Варшавском кинофестивале состоялась премьера подростковой драмы белорусского режиссера Влады Сеньковой «II» («Два»). Warsaw Film Festival — один из крупнейших европейских кинофорумов, который иногда ставят в один ряд с кинофестами в Каннах, Берлине и Венеции. Как оценили картину ее первые зрители — в материале AFISHA.TUT.BY.


Фото предоставлены продюсером фильма «Два»

«II» — первый белорусский игровой фильм, показанный на Варшавском фестивале. Картина принимала участие в конкурсе «Свободный дух», где были представлены 14 работ, из которых жюри наградило только два фильма.

Члены жюри Надин Луке (Великобритания), Лукаш Рондуда (Польша) и Анна Шалашина (Россия) прокомментировали свое решение на церемонии закрытия: «Этот новый кинематографический голос из страны, слабо представленной на мировой сцене, потряс нас своим смелым, отважным и свежим рассказом истории, которая обращается к жестокой реальности социальной изоляции».


Герои фильма — 16-летние школьники — учатся в десятом классе и живут обыкновенной жизнью подростков: уроки, репетиторы, походы в кино, вечеринки. Но однажды школу потрясает новость, из-за которой все страхи и предрассудки вылезут наружу. Фильм, снятый близко к документальной стилистике, откровенно поднимает темы, о которых в белорусском обществе, и тем более искусстве, говорить открыто пока не принято. AFISHA.TUT.BY поговорила с первыми зрителями картины. И вот что они думают.

Александра, учительница русского языка:

— Здорово, что в Беларуси начало выходить в свет самостоятельное хорошее кино. Режиссеры перестали работать на российские сериалы и начали создавать свое. Когда я шла на фильм, то не знала, чего ожидать. Боялась, что это будет слишком интеллектуальное кино «не для всех». Но у этого фильма реально есть все шансы, чтобы заполучить большую аудиторию.

Итан, режиссер из Ирландии:

— Фильм просто потрясающий! Для меня это окно в мир молодых людей из Беларуси. Он поднимает очень сложные темы, и не только для Восточной Европы, но и для всех в мире.

Вероника, студентка:

— Я сама из Беларуси и считаю, что это очень сильная работа. В ней жизнь в нашей стране показана такой, какая она есть на самом деле. Ведь когда у нас что-то происходит, все начинают обсуждать, как это ужасно. Считаю, что фильм нужно широко демонстрировать в Беларуси.


Матей, программист:

— Мне понравилась и форма, и содержание. Но меня очень удивило то, что два главных героя учат польский язык и мечтают уехать в Польшу. В последнее время Польшу вряд ли можно назвать толерантной страной, и такой взгляд из Беларуси на Польшу меня удивил.

Зузанна, маркетолог:

— Я под впечатлением. Вначале не знала, о чем он будет, и задумалась, что может значить название. Я поняла, что оно означает, только когда название вновь появилось в самом конце. По-моему, это очень важная тема, а в Польше до сих пор актуальная. Я считаю, что фильм должны увидеть разные поколения, особенно родители и учителя.

Майк, автор видеоблога о кино:

— Это первый фильм из Беларуси, который я увидел, и он мне очень понравился. Я был шокирован, когда понял, какая у фильма главная тема. Мне очень понравился этот сюжетный поворот. Могу ли я говорить спойлеры? Лучше не надо? (смеется). В общем, фильм готовит для зрителя сюжетные ходы, которых он совсем не ожидает.


Влада Сенькова (в центре, с микрофоном). Фото: Александра Кононченко, Варшавский кинофестиваль

Режиссер Влада Сенькова, известная своим полнометражным дебютом «Граф в апельсинах», рассказывает о реакции первых зрителей.

— Наше кино оказалось полякам очень близким. Было долгое обсуждение фильма, много вопросов о нем и о ситуации, в нем показанной. Зрители делились тем, что у них в стране все точно так же. И были очень удивлены, что мы сняли это кино за 6 дней. Люди признавались, что история раскачивала их из смеха в слезы и они уходят под большим впечатлением.

Премьера фильма «II» («Два») в Беларуси состоится 4 ноября на кинофестивале «Лістапад». Позже картина появится и в прокате.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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На днях на Варшавском кинофестивале состоялась премьера подростковой драмы белорусского режиссера Влады Сеньковой «II» («Два»). Warsaw Film Festival - один из крупнейших...
 
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