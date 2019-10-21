Источник материала: Новости Дзержинска

С 22 по 25 октября 2019 года на спортивных базах г. Молодечно пройдут областные финальные соревнования по летнему многоборью «Здоровье» Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь.

22–23 октября – среди учащихся учреждений общего среднего образования, расположенных в сельской местности.

24–25 октября – среди учащихся учреждений общего среднего образования, расположенных в городской местности.

В областных соревнованиях примут участие 140 спортсменов из Борисовского, Вилейского, Дзержинского, Несвижского, Столбцовского, Слуцкого, Молодечненского районов.

Соревнования будут проводиться по следующим видам: стрельба из пневматической винтовки из положения стоя (дистанция 10 м, мишень № 8), данный вид являлся обязательным только для учащихся IX–XI классов; плавание (25 м, 50 м); прыжок в длину с места; сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девочки, девушки); подтягивание на высокой перекладине (мальчики, юноши); бег на 30 м с высокого старта; бег (1000 м, 1500 м, 3000 м).











