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К нам едет звезда Stand Up, наставник «Открытого микрофона» и ведущий шоу «Что было дальше?»

22.10.2019 11:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минск с большим сольным концертом приедет Нурлан Сабуров. Звезда шоу Stand Up на ТНТ, наставник четвертого сезона шоу «Открытый микрофон» и ведущий YouTube-шоу «Что было дальше?» выступит в КЗ «Минск» 12 февраля.


В последний раз перед столичной публикой 27-летний Нурлан Сабуров выступал в мае этого года. Но то был сборный концерт, помимо Нурлана свой стендап в один вечер минчанам презентовали Виктор Комаров, Алексей Щербаков и Стас Старовойтов. В феврале 2020 г. самый известный стендапер-казах выступит сольно и сделает это на сцене концертного зала «Минск» (до этого в белорусской столице один он выступал на площадках меньшей вместимости — в «Доме Офицеров» и «Мулен Руж»).

Концерт будет состоять из абсолютно новой программы. И шутить Нурлан будет обо всем, даже о самых циничных вещах. Например, очень часто рассказывает о жене и, если вам интересно, она не обижается даже на самые жесткие шутки.

И еще пару фактов о Сабурове: в этом году он стал наставником популярного шоу «Открытый микрофон» и ведущим шоу «Что было дальше», что выходит на YouTube-канале LABELCOM.

Концерт Нурлана Сабурова

Когда: 12 февраля, 19.00.

Где: КЗ «Минск»

Сколько: от 60 рублей (плюс комиссия билетного оператора).

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Теги: Минск
 
 
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В Минск с большим сольным концертом приедет Нурлан Сабуров. Звезда шоу Stand Up на ТНТ, наставник четвертого сезона шоу «Открытый микрофон» и ведущий YouTube-шоу «Что было...
 
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