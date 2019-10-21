22 октября Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны отмечает 75-летие

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны является одним из крупнейших не только в нашей стране, но и на всем постсоветском пространстве. Здесь бережно сохраняется память о мужестве и героизме советского народа, проявленном в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Бесценные фонды позволяют передать атмосферу военного времени, в мельчайших деталях воспроизвести как трагические, так и славные события. Музей заработал в Минске еще в далеком 44-м. За 75 лет своей истории он существенно преобразился, став местом притяжения не только наших соотечественников, но и гостей из десятков стран ближнего и дальнего зарубежья.

Редакция “НН” предлагает небольшой экскурс по залам музея













































Фото Инны ВАСИЛЕВИЧ.