Редакция “НН” предлагает небольшой экскурс по залам музея
Фото Инны ВАСИЛЕВИЧ.
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22 октября Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны отмечает 75-летие
22.10.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
Редакция “НН” предлагает небольшой экскурс по залам музея
Фото Инны ВАСИЛЕВИЧ.
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Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны является одним из крупнейших не только в нашей стране, но и на всем
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