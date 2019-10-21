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За нелегальную торговлю в Минске предложили штрафовать на сумму до 100 базовых

22.10.2019 11:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

За нелегальную торговлю в Минске предложили штрафовать на сумму до 100 базовых

Рабочая группа по борьбе с нелегальной торговлей провела заседание, где обсуждались меры по искоренению этого явления в городе.

Предприниматели и представители различных государственных ведомств рассматривали проблему в разных плоскостях. Со стороны предпринимателей прозвучало такое предложение: места, которые облюбовали нелегалы, выставить на аукционы. Чтобы здесь появились предприниматели, которые готовы работать честно, передает агентство «Минск-Новости».

Также предлагалось увеличить количество точек для размещения лотков, киосков для продажи овощей, фруктов и другой продукции.

Помимо того, милиция предложила в отделах торговли районных администраций ввести в штат 2-3 сотрудника, которые занимались бы только проблемой нелегальной торговли: ходили в рейды по стихийным точкам, составляли протоколы на торговцев.

Во время дискуссии прозвучала идея отправлять данные нелегальных торговцев в налоговую инспекцию. Там их деяния будут квалифицированны как незаконная предпринимательская деятельность. В этом случае предусмотрен штраф до 100 базовых величин (2550 рублей). Ведь сейчас в отношении нарушителей лишь составляют административный протокол, по которому предусмотрен небольшой штраф — 12,75 рубля.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Рабочая группа по борьбе с нелегальной торговлей провела заседание, где обсуждались меры по искоренению этого явления в городе.
 
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