В Могилеве Mitsubishi влетел в Mazda, а та врезалась в грузовик

Источник материала: Tut.by

Один из водителей получил серьезные травмы при столкновении трех автомобилей в Могилеве, сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла 21 октября, в 18.55, на мосту через Днепр. По предварительной информации, 35-летний водитель Mitsubishi ехал по улице Королева, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в остановившийся впереди Mazda. От удара последний продвинулся вперед и врезался в грузовой ГАЗ с гидравлическим подъемником.





В результате ДТП водитель Mitsubishi получил множественные травмы и был госпитализирован.