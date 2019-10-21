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В Могилеве Mitsubishi влетел в Mazda, а та врезалась в грузовик
Источник материала: Tut.by
Один из водителей получил серьезные травмы при столкновении трех автомобилей в Могилеве,
Авария произошла 21 октября, в 18.55, на мосту через Днепр. По предварительной информации, 35-летний водитель Mitsubishi ехал по улице Королева, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в остановившийся впереди Mazda. От удара последний продвинулся вперед и врезался в грузовой ГАЗ с гидравлическим подъемником.
В результате ДТП водитель Mitsubishi получил множественные травмы и был госпитализирован.
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В результате ДТП водитель Mitsubishi получил множественные травмы и был госпитализирован.
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