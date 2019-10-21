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Могилевским облисполкомом рассмотрены итоги развития области в январе-сентябре 2019 года

22.10.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Могилевским облисполкомом рассмотрены итоги развития области в январе-сентябре 2019 годаНа заседании облисполкома рассмотрены итоги социально-экономического развития области и исполнения бюджета за девять месяцев 2019 года. Как отмечалось, результаты свидетельствуют о сдержанных темпах развития народно-хозяйственного комплекса региона. Обеспечивается своевременность его финансирования.
Выполнены 3 из 6 установленных ключевых  показателей развития — по привлечению прямых иностранных инвестиций, а также экспорту товаров и услуг.

Продолжились положительные тенденции в решении различных социально-экономических вопросов. Среди наиболее значимых — увеличение объема чистой прибыли, некоторое уменьшение количества убыточных предприятий, рост уровня средней заработной платы, составившей в августе 935 рублей.
Однако не достигнут основной из ключевых показателей – по параметру внутреннего регионального продукта. За девять месяцев 2019 года он лишь немногим превысил показатель в 100%.

Одной из центральных причин остающегося довольно проблемным положения дел с текущим развитием региона является невысокая эффективность деятельности основных отраслей его экономики – строительства и сельского хозяйства. Их соответствующие минусовые результаты в обобщающем показателе внутреннего регионального продукта – 4,3 и 3,3%.

Анализ результатов работы Могилевщины за этот период указал как на объективные, так и субъективные факторы, негативно сказывающиеся на деятельности некоторых организаций и районов. Подчеркивалось, что в плане повышения эффективности деятельности  народно-хозяйственного комплекса области особое значение должно быть придано росту результативности труда и ответственности за его результаты. Прежде всего со стороны руководства местных исполнительных органов власти и предприятий.

mogilevnews.by

 
 
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На заседании облисполкома рассмотрены итоги социально-экономического развития области и исполнения бюджета за девять месяцев 2019 года. Как отмечалось, результаты...
 
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