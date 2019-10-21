Быть защитником Отечества — почетно!

Источник материала: Кировец

В СШ №1 города состоялась встреча школьников данного учреждения образования, а также СШ №2 им.К.П.Орловского с военнослужащими 5-й отдельной бригады специального назначения, которая дислоцируется в г.Марьина Горка. Данное событие было приурочено к мероприятиям, которые проводятся в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



Во время проведения урока мужества военнослужащие рассказали о службе в элитных войсках нашей страны, истории воинской части, о вооружении, с помощью которого бойцы бригады спецназначения несут службу по защите Отечества.

По заинтересованным лицам ребят было видно, что все услышанное их очень увлекло и заинтересовало. Как следствие, было много вопросов о том, как можно попасть на службу в бригаду, какие требования предъявляются к будущим защитникам, всех ли допускают к прыжкам с парашютом, распорядке дня и отдыха солдат. На все эти вопросы школьники получили исчерпывающие ответы.



Заинтересовала юношей выставка образцов стрелкового оружия и обмундирования. Военнослужащие давали комментарии на все интересующие подростков вопросы. Многолюдно было и возле фан-зоны: школьники с удовольствие фотографировались с бойцами, стрелковым оружием, делали селфи.

Не менее интересным моментом встречи стал концерт военного оркестра. Со сцены звучали песни о патриотизме, самоотверженности солдат, их любви к Родине, к своей стране.

Встреча с представителями 5-й отдельной бригады специального назначения была очень познавательной. Школьники узнали много полезной информации о службе в рядах Вооруженных Сил Республики Беларусь, и некоторые из них, возможно, уже сделали для себя выбор, в каких войсках хотели бы служить.

Владислав Тищенко, военнослужащий 5-й отдельной бригады специального назначения, которая дислоцируется в г.Марьина Горка.

Парень родился в г.Кировске, учился в СШ №1. В 8-летнем возрасте вместе с мамой переехал на постоянное место жительства в Бобруйск.

О том, чтобы служить в Марьиной Горке, мечтал с детства, примером для парня был дядя.

Владислав целенаправленно шел к своей мечте: активно занимался спортом, увлекался хоккеем и боксом, тренировал силу воли и выносливость.

Как отметил Владислав, армейская служба в 5-й отдельной бригаде специального назначения для него — лучшая школа жизни. Именно здесь он научился быстро принимать важные и ответственные решения, приобрел навыки выживания в эстремальных ситуациях, ощутил красоту родной земли с высоты птичьего полета, совершая прыжки с парашютом. А еще служба в армии позволила Владиславу по-новому взглянуть на отношения со своими родными, он стал более отзывчивым и внимательным.

Подготовила

Людмила СЕМЕНОВА.

Фото

Александра ХОХЛОВА.