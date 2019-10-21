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В Беларуси началась плановая проверка подразделений ВВС и войск ПВО
22.10.2019 18:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил в Беларуси началась проверка подразделений ВВС и войск ПВО. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
В Минобороны уточнили, что к проверке привлекаются экипажи авиации и подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск ВВС и войск ПВО. "Им предстоит совершить марш в назначенный район и заступить на боевое дежурство по противоздушной обороне", - проинформировали в оборонном ведомстве.
Качество выполняемых задач и готовность личного состава будут проверены полетами контрольных целей. Кроме того, будет выполнен ряд мероприятий по всестороннему обеспечению.
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В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил в Беларуси началась проверка подразделений ВВС и войск ПВО. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны. В...
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