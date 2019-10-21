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В Беларуси началась плановая проверка подразделений ВВС и войск ПВО

22.10.2019 18:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил в Беларуси началась проверка подразделений ВВС и войск ПВО. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В Беларуси началась плановая проверка подразделений ВВС и войск ПВО

В Минобороны уточнили, что к проверке привлекаются экипажи авиации и подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск ВВС и войск ПВО. "Им предстоит совершить марш в назначенный район и заступить на боевое дежурство по противоздушной обороне", - проинформировали в оборонном ведомстве.

Качество выполняемых задач и готовность личного состава будут проверены полетами контрольных целей. Кроме того, будет выполнен ряд мероприятий по всестороннему обеспечению.

 
 
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  В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил в Беларуси началась проверка подразделений ВВС и войск ПВО. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны. В...
 
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