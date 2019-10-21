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Он рисует пилой. Человек редкой профессии живёт в Узденском районе

22.10.2019 22:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Резчик по дереву Анатолий Трус из деревни Присынок Узденского района впечатляет своими скульптурами не только местных жителей, но и иностранных ценителей творчества, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он рисует пилой. Человек редкой профессии живёт в Узденском районе

Действительно, белорусское искусство полюбили в разных странах. Анатолия уже приглашали работать, например, в Ливию, Финляндию, Канаду и Норвегию.

Как творчество происходит в родной деревне, знает Анастасия Кончиц.

Он рисует пилой. Человек редкой профессии живёт в Узденском районе

Для кого-то дерево – это просто сырье. Для Анатолия – настоящее живое существо. Если он смотрит на кусок дерева, то не просто знает, что из него получится, но будто видит душу материала. Убежденность в том, что искусство начинается с маленького  в нем еще с детства.

Он рисует пилой. Человек редкой профессии живёт в Узденском районе

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Анатолий Трус
 
 
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Новости Беларуси. Резчик по дереву Анатолий Трус из деревни Присынок Узденского района впечатляет своими скульптурами не только местных жителей, но и иностранных...
 
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