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Чем живёт сегодня и кто творит его историю? Музей ВОВ отмечает 75-летие

22.10.2019 22:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Музей Великой Отечественной 22 октября отмечает 75-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У белорусского хранилища -- непростая судьба. Музей начали создавать в первые годы войны в Москве, в самый разгар боёв. Многие экспонаты тогда несли обычные граждане. А уже 22 октября 44-го экспозиция начала работу в освобожденном Минске.

Сегодня в музее открылась выставка «Возвращая время». В экспозиции – боевые награды, личные вещи и документы участников сражений. 

Репортаж Дмитрия Бояровича.

Чем живёт сегодня и кто творит его историю? Музей ВОВ отмечает 75-летие

Вероника Алексеевна в руках сжимает семейную реликвию. Икона святого Николая когда-то спасла жизнь ее отцу. Юноша, которому к началу войны было немногим больше двадцати, воевал на Курской дуге, оборонял Сталинград, брал Берлин.

Чем живёт сегодня и кто творит его историю? Музей ВОВ отмечает 75-летие

Чем живёт сегодня и кто творит его историю? Музей ВОВ отмечает 75-летие

Вероника Тимофеева:
Когда он ушел в армию, бабушка ему положила в карманчик эту иконочку, этот образок. И сказала: «Он тебя будет оберегать». И мой папа прошел всю войну – с первого и до последнего дня. Эта иконочка сберегла его и позволила нам всем дальше жить.

Чем живёт сегодня и кто творит его историю? Музей ВОВ отмечает 75-летие

Сегодня женщина принесла вещь в фонды музея. А с ней – и свою историю. Из сотен похожих и состоит выставка, которую музей приурочил к своему юбилею. В экспозиции «Возвращая время» – вещи, которыми галерея пополнилась после переезда.

Чем живёт сегодня и кто творит его историю? Музей ВОВ отмечает 75-летие


Галина Скоринко, заместитель главного хранителя фондов музея истории Великой Отечественной войны:
У нас последние годы приходит очень много писем личных. Представляете, казалось бы письмо – очень личное. А потом выясняется, что оно рассказывает и о поколении, и о событиях, и о людях и о многом другом. И люди доверяют музею, доверяют это передать сюда – в фонды музея.

Чем живёт сегодня и кто творит его историю? Музей ВОВ отмечает 75-летие

Чем живёт сегодня и кто творит его историю? Музей ВОВ отмечает 75-летие

Первые выставки музея истории ВОВ открылись 22 октября 44-го. Они повествовали о вооружении белорусских партизан и большевистской печати.

Чем живёт сегодня и кто творит его историю? Музей ВОВ отмечает 75-летие

Тогда фонды насчитывали лишь несколько тысяч экспонатов. Сегодня – 112 тысяч. За 75 лет музей сменил три здания. И лишь в 2014-м переехал в новое, современное – у стелы «Минск – город-герой».

Место памяти: более полутысячи экспонатов представили на выставке «Возвращая время» в музее истории Великой Отечественной

Чем живёт сегодня и кто творит его историю? Музей ВОВ отмечает 75-летие

За 75 лет музей посещали гости едва ли не со всего земного шара. Учреждение поддерживает научные контакты с десятками стран. В том числе и с Германией. Благодаря мобильному музею галерея организовывает передвижные выставки по всей Беларуси.

Чем живёт сегодня и кто творит его историю? Музей ВОВ отмечает 75-летие

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Каждый день музей посещает около 500 человек. А выходные и праздники цифра доходит до нескольких тысяч. Но главное, среди посетителей – много детей. А это означает, что память о тех страшных событиях будет жить и дальше.

Люди в материале: Дмитрий Боярович, Галина Скоринко, Вероника Тимофеева
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Музей Великой Отечественной 22 октября отмечает 75-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У белорусского хранилища -- непростая...
 
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