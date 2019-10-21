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Чем живёт сегодня и кто творит его историю? Музей ВОВ отмечает 75-летие
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Музей Великой Отечественной 22 октября отмечает 75-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У белорусского хранилища -- непростая судьба. Музей начали создавать в первые годы войны в Москве, в самый разгар боёв. Многие экспонаты тогда несли обычные граждане. А уже 22 октября 44-го экспозиция начала работу в освобожденном Минске.
Сегодня в музее открылась выставка «Возвращая время». В экспозиции – боевые награды, личные вещи и документы участников сражений.
Вероника Алексеевна в руках сжимает семейную реликвию. Икона святого Николая когда-то спасла жизнь ее отцу. Юноша, которому к началу войны было немногим больше двадцати, воевал на Курской дуге, оборонял Сталинград, брал Берлин.
Вероника Тимофеева:
Сегодня женщина принесла вещь в фонды музея. А с ней – и свою историю. Из сотен похожих и состоит выставка, которую музей приурочил к своему юбилею. В экспозиции «Возвращая время» – вещи, которыми галерея пополнилась после переезда.
Первые выставки музея истории ВОВ открылись 22 октября 44-го. Они повествовали о вооружении белорусских партизан и большевистской печати.
Тогда фонды насчитывали лишь несколько тысяч экспонатов. Сегодня – 112 тысяч. За 75 лет музей сменил три здания. И лишь в 2014-м переехал в новое, современное – у стелы «Минск – город-герой».
За 75 лет музей посещали гости едва ли не со всего земного шара. Учреждение поддерживает научные контакты с десятками стран. В том числе и с Германией. Благодаря мобильному музею галерея организовывает передвижные выставки по всей Беларуси.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
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Новости Беларуси. Музей Великой Отечественной 22 октября отмечает 75-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У белорусского хранилища -- непростая...
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