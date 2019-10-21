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КХЛ. Минское «Динамо» на домашнем льду проиграло «Барысу»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Динамо» провело домашний матч чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На льду «Минск-Арены» «зубры» встречались с соперниками из казахстанского «Барыса», которых вел в бой белорусский специалист Андрей Скабелка.
Егор Гайнетдинов, игрок ХК «Динамо-Минск»:
Напомним, в пассиве динамовцев значатся пять кряду поражений (в том числе от нижегородского «Торпедо» с антирекордным в этом сезоне счетом – 0:6).
Казалось бы, самое время исправлять ситуацию. Но «Динамо» не смог вырвать победу и проиграл «Барысу» со счетом – 1:2.
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Новости Беларуси. «Динамо» провело домашний матч чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На льду «Минск-Арены» «зубры» встречались с соперниками из...
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