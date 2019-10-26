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В Брестской области в собственности граждан более 458 тыс. автомобилей

27.10.2019 17:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 27октября, в Беларуси отмечается День автомобилиста и дорожника. В Брестской области создана разветвленная сеть автомобильных дорог, позволяющая обеспечить связь со всеми населенными пунктами.

В Брестской области в собственности граждан более 458 тыс. автомобилей

В 2018 году протяженность сети автомобильных дорог общего пользования составила 13,5 тыс. километров, из них с твердым покрытием – 12,8 тыс. километров.

Количество грузовых автомобилей в организациях и в личной собственности граждан на 1 января 2019 г. составило 69,5 тыс. штук.

За последние годы наблюдается тенденция увеличения количества перевезенных грузов.

В январе – сентябре 2019 г. автомобильным транспортом перевезено 18,5 млн. тонн грузов, или 101,4% к уровню января – сентября 2018 г.

Доля перевозок грузов автомобильным транспортом в общем объеме перевозок (без учета железнодорожного транспорта) составляла 97,3%.

Количество автобусов в организациях и в личной собственности граждан на 1 января 2019 г. составило 6,7 тыс. штук.

Перевозки пассажиров автомобильным (автобусным) транспортом занимают одно из ведущих мест в обслуживании населения, осуществляя более 80% общего объема перевозок пассажиров (без учета железнодорожного и таксомоторного транспорта).

 В январе – сентябре 2019 г. объем перевозок пассажиров автомобильным (автобусным) транспортом составил 125,1 млн. человек или 98,5% к уровню января-сентября 2018 г., ежедневно его услугами пользуется более 458,4 тыс. пассажиров.

Одной из основных причин снижения объема перевозок пассажиров является увеличение количества легковых автомобилей в личной собственности граждан, которое ежегодно увеличивается. На 1 января 2019 г. в Брестской области их зарегистрировано 458,3 тысяч, что выше на 2%, чем на 1 января 2018 г. и на 30,9% выше, чем на 1 января 2010 г.

 
 
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  Сегодня, 27октября, в Беларуси отмечается День автомобилиста и дорожника. В Брестской области создана разветвленная сеть автомобильных дорог, позволяющая...
 
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