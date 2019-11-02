Наказание за наркотики должно быть справедливым и соразмерным - Кочанова

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Наказание за наркоторговлю должно быть справедливым, учитывающим каждую индивидуальную ситуацию. Такое мнение высказала Глава Администрации Президента Наталья Кочанова сегодня в программе "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1" , передает корреспондент БЕЛТА.





"Женщины из движения "Матери 328", с которыми я встречалась, знают, что их дети совершили преступление и виноваты, они понимают, что дети должны быть наказаны. Но наказание должно быть соразмерным и адекватным преступлению. А ведь главное в политике нашей страны и в политике Президента - это справедливость. Все должно быть справедливо, дела должны рассматриваться четко и объективно, чтобы ни у кого не было сомнений", - считает Наталья Кочанова.

Также она согласилась с тем, что в некоторых ситуациях можно индивидуально подойти к наказанию. "В этом году по теме наркотиков в Администрацию Президента поступило более 120 обращений. Кроме того, по поручению главы государства мы проводили встречи с людьми, которые высказывали свои предложения. Абсолютно все вопросы и предложения были озвучены на совещании с Президентом. Акцент был сделан на то, что наркоторговцы и распространители должны быть жестко наказаны: это преступление против личности, против нашего народа. Что касается молодежи (несовершеннолетних ребят, которые волей судьбы оказались втянуты в преступление), то тут надо индивидуально подходить. Глава государства поставил задачу разобраться детально по всем вопросам и в кратчайшие сроки внести предложения на рассмотрение Президента", - пояснила она.

В то же время должна вестись профилактическая работа в этом направлении, причем комплексно и со стороны сразу нескольких ведомств. "Должно работать Министерство образования: это воспитательная работа, деятельность в учебных заведениях. Это Министерство здравоохранения: наркозависимость приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Несомненно, это и правоохранительные органы: они видят, чем заканчивается употребление наркотиков (осуждение либо летальные исходы). Конечно, это и семья. Иногда родители думают, что если ребенок хорошо учится, побеждает в олимпиадах, то проблем быть не может. Но порой они появляются. Так что настороженность должна быть в том числе и у родителей", - подчеркнула Наталья Кочанова.