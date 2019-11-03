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Соболенко, Азаренко, Саснович. Подводим итоги теннисного года у женщин
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Одним из самых значимых событий недели был большой итоговый теннисный турнир года, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. В Китае собрались все лучшие игроки планеты.
В числе избранных оказалась и Арина Соболенко. Только вот играла она не в привычной одиночке, а в паре с Элизе Мертенс. Выступление девушек провальным не назовешь, но и успешным оно не получилось. На групповой стадии белорусско-бельгийский тандем потерпел два поражения и один раз победил. Естественно, этого не хватило для выхода в плей-офф.
Итоговый турнир подводит черту под соревновательным сезоном. Совсем скоро у спортсменов начнется долгожданный отпуск. Чем год запомнился нашим теннисисткам, знает Анжелика Урман.
И напоследок пару слов о Кубке Федерации – турнире, стоящем абсолютно обособленно. Белоруски в 2019 году провели два непростых матча. Особого внимания заслуживает визит в апреле в Австралию. Тогда наши девушки проиграли, но все как одна выдали отличный теннис.
Татьяна Пучек, капитан женской сборной Беларуси в матчах Кубка Федерации:
Чуть-чуть смена формата со следующего года произойдет, то есть будет что-то новое, что-то, скажем так, неизведанное. Но задачи у нас остаются те же, и девчонки настроены на эти задачи очень серьезно.
Если Соболенко в следующем году продолжит играть так же, как и в этом, в десятке ей точно быть.
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Новости Беларуси. Одним из самых значимых событий недели был большой итоговый теннисный турнир года, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. В Китае собрались...
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