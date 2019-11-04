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«Первый бой всегда тяжёлый». Подводим итоги первого соревновательного дня ЧЕ по муай-тай
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь вновь принимает международные старты самого высокого уровня. На этот раз Дворец спорта распахнул двери для бойцов муай-тай, которые участвует в чемпионате Европы. Он проходит в Минске.
Во Дворце спорта работает наша съемочная группа. На прямую связь со студией выходит Наталья Федорцова.
Наталья Федорцова, корреспондент:
В том числе принимает участие в соревнованиях и ведущий нашей итоговой программы «Неделя спорта» Виталий Гурков. Против него выступал боец из Израиля.
Бой выдался очень тяжелым, очень напряженным, тяжело было Виталию одержать победу, но у него это получилось со счетом 3:0.
Виталий Гурков, многократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Беларуси по тайскому боксу:
Первый бой всегда тяжелый, на всех соревнованиях, чтобы прочувствовать ринг, продышаться. Тем более мне как-то традиционно в Минске нелегко даются бои.
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Новости Беларуси. Беларусь вновь принимает международные старты самого высокого уровня. На этот раз Дворец спорта распахнул двери для бойцов муай-тай, которые...
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