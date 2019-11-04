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«Первый бой всегда тяжёлый». Подводим итоги первого соревновательного дня ЧЕ по муай-тай

05.11.2019 20:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь вновь принимает международные старты самого высокого уровня. На этот раз Дворец спорта распахнул двери для бойцов муай-тай, которые участвует в чемпионате Европы. Он проходит в Минске.

Во Дворце спорта работает наша съемочная группа. На прямую связь со студией выходит Наталья Федорцова.

«Первый бой всегда тяжёлый». Подводим итоги первого соревновательного дня ЧЕ по муай-тай

Наталья Федорцова, корреспондент:
Пришло время подвести итоги первого соревновательного дня чемпионата Европы по муай-тай. Сегодня прошли первые 29 поединков, 7 из которых были с участием белорусов. 4 оказались для наших спортсменов победными.

Мы не закрываемся в спортзале, а работаем во всех направлениях. Интервью с Анатолием Симончиком

«Первый бой всегда тяжёлый». Подводим итоги первого соревновательного дня ЧЕ по муай-тай

В том числе принимает участие в соревнованиях и ведущий нашей итоговой программы «Неделя спорта» Виталий Гурков. Против него выступал боец из Израиля.

«Первый бой всегда тяжёлый». Подводим итоги первого соревновательного дня ЧЕ по муай-тай

Бой выдался очень тяжелым, очень напряженным, тяжело было Виталию одержать победу, но у него это получилось со счетом 3:0.

«Первый бой всегда тяжёлый». Подводим итоги первого соревновательного дня ЧЕ по муай-тай

Виталий Гурков, многократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Беларуси по тайскому боксу:
Я доволен, что выиграл. Ничего не получалось, ну, я в принципе, ни на что и не рассчитывал. Работал так, как работалось, как соперник позволял, и через голову не прыгал.

Первый бой всегда тяжелый, на всех соревнованиях, чтобы прочувствовать ринг, продышаться. Тем более мне как-то традиционно в Минске нелегко даются бои.

Прогулялись с Виталием Гурковым по Минску: где его можно чаще всего встретить и зачем раз в год ходит в цирк

«Первый бой всегда тяжёлый». Подводим итоги первого соревновательного дня ЧЕ по муай-тай

«Первый бой всегда тяжёлый». Подводим итоги первого соревновательного дня ЧЕ по муай-тай

«Первый бой всегда тяжёлый». Подводим итоги первого соревновательного дня ЧЕ по муай-тай

Подробнее – в видеоматериале

Люди в материале: Виталий Гурков, Наталья Федорцова
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь вновь принимает международные старты самого высокого уровня. На этот раз Дворец спорта распахнул двери для бойцов муай-тай, которые...
 
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