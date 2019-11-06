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7 ноября — день октябрьской революции. Поздравление к празднику

07.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Примите искренние поздравления с годовщиной Октябрьской революции.
Октябрь 1917 года не только изменил судьбу огромной страны, но и во многом определил исторический путь развития человечества, вдохновил миллионы людей к воплощению мечты о новом мире, основанном на принципах равенства и справедливости, уважения человека труда. Революция открыла выходцам из рабочих и крестьян дорогу к образованию, науке, ценностям культуры, допустила их к управлению государством. Для белорусского народа важным событием стало создание БССР, на основе которой впоследствии был сформирован каркас независимой Республики Беларусь.

7 ноября — день октябрьской революции. Поздравление к празднику

Отмечая этот день, мы отдаем дань памяти нескольким поколениям нашего народа, которые создали наше государство, своим трудом укрепили его, отстояли в годы военного лихолетья. Выражаем признательность всем, кто сегодня вносит весомый вклад в укрепление экономического и культурного потенциала страны.
Пусть этот праздник будет напоминанием о высоких идеалах и благородных целях, побудит каждого из нас еще раз задуматься о пройденном и грядущем, поможет прийти к согласию, взаимоуважению и созиданию.
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия.
Несвижский районный исполнительный комитет.
Несвижский районный Совет депутатов.


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Примите искренние поздравления с годовщиной Октябрьской революции.Октябрь 1917 года не только изменил судьбу огромной страны, но и во многом определил
 
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