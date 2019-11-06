7 ноября — день октябрьской революции. Поздравление к празднику

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Примите искренние поздравления с годовщиной Октябрьской революции.

Октябрь 1917 года не только изменил судьбу огромной страны, но и во многом определил исторический путь развития человечества, вдохновил миллионы людей к воплощению мечты о новом мире, основанном на принципах равенства и справедливости, уважения человека труда. Революция открыла выходцам из рабочих и крестьян дорогу к образованию, науке, ценностям культуры, допустила их к управлению государством. Для белорусского народа важным событием стало создание БССР, на основе которой впоследствии был сформирован каркас независимой Республики Беларусь.





Отмечая этот день, мы отдаем дань памяти нескольким поколениям нашего народа, которые создали наше государство, своим трудом укрепили его, отстояли в годы военного лихолетья. Выражаем признательность всем, кто сегодня вносит весомый вклад в укрепление экономического и культурного потенциала страны.

Пусть этот праздник будет напоминанием о высоких идеалах и благородных целях, побудит каждого из нас еще раз задуматься о пройденном и грядущем, поможет прийти к согласию, взаимоуважению и созиданию.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия.

Несвижский районный исполнительный комитет.

Несвижский районный Совет депутатов.