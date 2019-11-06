На следующей неделе пройдут белорусско-российские переговоры о цене на газ

Он напомнил, что министерства энергетики стран "согласовывают дорожные карты о создании единых рынков в области нефти, нефтепродуктов, газа и электроэнергии". Встреча министров состоится в первую очередь по этому поводу, поскольку "процесс еще не закончен".





"Мы находимся в процессе обсуждения этих вопросов, в том числе и в вопросах цены газа", — сказал Новак.





В прошлом году Беларусь купила у России 20,33 млрд куб. м. природного газа, в этом году ожидается приблизительно столько же. В этом году белорусы платят за 1 тысячу кубометров газа 127 долларов.