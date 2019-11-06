Ученые обнаружили новый штамм ВИЧ

Источник материала: Газета Авангард





Ученые обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита человека, сообщает The Wall Street Journal .

Ранее неизвестный штамм зафиксирован у трех человек. Все они жители Демократической Республики Конго.

Новый штамм обнаружен американскими учеными из фармацевтической компании Abbott Laboratories. Отмечается, что новый штамм задокументирован впервые за последние 19 лет.

У вируса иммунодефицита человека есть несколько штаммов. Как и другие вирусы, он может меняться и мутировать. Для эффективной диагностики заболевания нужно знать, какие штаммы вируса циркулируют.