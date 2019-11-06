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Ученые обнаружили новый штамм ВИЧ

07.11.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Ученые обнаружили новый штамм ВИЧ

Ученые обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита человека, сообщает The Wall Street Journal.

Ранее неизвестный штамм зафиксирован у трех человек. Все они жители Демократической Республики Конго.

Новый штамм обнаружен американскими учеными из фармацевтической компании Abbott Laboratories. Отмечается, что новый штамм задокументирован впервые за последние 19 лет.

У вируса иммунодефицита человека есть несколько штаммов. Как и другие вирусы, он может меняться и мутировать. Для эффективной диагностики заболевания нужно знать, какие штаммы вируса циркулируют.

БЕЛТА

 
 
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Ученые обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита человека, сообщает The Wall Street Journal. Ранее неизвестный штамм зафиксирован у трех человек. Все они...
 
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