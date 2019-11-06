29 ноября группа Riverstone представит свой новый альбом в клубе «Паркинг»

Источник материала: Слуцк Город

В пятницу, 29 ноября, в клубе «Parking» пройдёт рок-концерт с участием четырёх коллективов, сообщили сайту SlutskGorod организаторы.

Презентация нового альбома «По прямой» слуцкой группы Riverstone пройдёт при участии команд Parovoz Band из Осиповичей, а также местных групп Точка Возгорания и Traffic City.

В рамках мероприятия запланирована автограф-сессия, продажа дисков и мерча (официальной продукции с символикой) Riverstone.

Начало - 19:00.

Цена билета - 3 рубля.

Следите за новостями в группе Riverstone во Вконтакте.



