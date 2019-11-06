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29 ноября группа Riverstone представит свой новый альбом в клубе «Паркинг»
07.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В пятницу, 29 ноября, в клубе «Parking» пройдёт рок-концерт с участием четырёх коллективов, сообщили сайту SlutskGorod организаторы.
Презентация нового альбома «По прямой» слуцкой группы Riverstone пройдёт при участии команд Parovoz Band из Осиповичей, а также местных групп Точка Возгорания и Traffic City.
В рамках мероприятия запланирована автограф-сессия, продажа дисков и мерча (официальной продукции с символикой) Riverstone.
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Презентация нового альбома «По прямой» слуцкой группы Riverstone пройдёт при участии команд Parovoz Band из Осиповичей, а также местных групп Точка Возгорания и Traffic City.
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