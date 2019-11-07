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Как строился Брест. Этих фотографий из недавнего прошлого города вы точно ещё не видели

08.11.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вашему вниманию - ряд уникальных фотографий из не такого уж и далёкого прошлого нашего Бреста. Вероятно, они раньше мало где публиковались. Многие строительные объекты на фото были возведены силами Стройтреста №8.

Как строился Брест. Этих фотографий из недавнего прошлого города вы точно ещё не видели

Как строился Брест. Этих фотографий из недавнего прошлого города вы точно ещё не видели

Как строился Брест. Этих фотографий из недавнего прошлого города вы точно ещё не видели

Как строился Брест. Этих фотографий из недавнего прошлого города вы точно ещё не видели

Как строился Брест. Этих фотографий из недавнего прошлого города вы точно ещё не видели

Как строился Брест. Этих фотографий из недавнего прошлого города вы точно ещё не видели

Как строился Брест. Этих фотографий из недавнего прошлого города вы точно ещё не видели

Как строился Брест. Этих фотографий из недавнего прошлого города вы точно ещё не видели

Как строился Брест. Этих фотографий из недавнего прошлого города вы точно ещё не видели

Как строился Брест. Этих фотографий из недавнего прошлого города вы точно ещё не видели

Как строился Брест. Этих фотографий из недавнего прошлого города вы точно ещё не видели

Как строился Брест. Этих фотографий из недавнего прошлого города вы точно ещё не видели

Как строился Брест. Этих фотографий из недавнего прошлого города вы точно ещё не видели

Как строился Брест. Этих фотографий из недавнего прошлого города вы точно ещё не видели

Как строился Брест. Этих фотографий из недавнего прошлого города вы точно ещё не видели

Как строился Брест. Этих фотографий из недавнего прошлого города вы точно ещё не видели

 
Теги: Брест
 
 
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  Вашему вниманию - ряд уникальных фотографий из не такого уж и далёкого прошлого нашего Бреста. Вероятно, они раньше мало где публиковались. Многие строительные...
 
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