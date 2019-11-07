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Как строился Брест. Этих фотографий из недавнего прошлого города вы точно ещё не видели
08.11.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вашему вниманию - ряд уникальных фотографий из не такого уж и далёкого прошлого нашего Бреста. Вероятно, они раньше мало где публиковались. Многие строительные объекты на фото были возведены силами Стройтреста №8.
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