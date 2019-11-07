ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Досрочное голосование — с 12 по 16 ноября

08.11.2019 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

Досрочное голосование — с 12 по 16 ноября

О порядке проведения досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва информирует член окружной комиссии Бобруйского сельского избирательного округа №80 Татьяна Артюхова:

— Избиратель, , не имеющий возможности в день выборов находиться по месту своего жительства, вправе не ранее чем за пять дней до выборов в условиях, исключающих контроль за его волеизъявлением, заполнить в помещении участковой комиссии бюллетень и опустить его в опечатанный отдельный ящик для голосования избирателей. Официального подтверждения причин невозможности избирателя прийти в помещение для голосования в день выборов не требуется.

Досрочное голосование осуществляется с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов в присутствии не менее двух членов участковой комиссии.

В период досрочного голосования ежедневно председатель или заместитель председателя участковой комиссии составляет протокол, в котором указываются число бюллетеней, полученных участковой комиссией, число граждан, получивших бюллетени для голосования (в последний день досрочного голосования — общее число граждан, получивших бюллетени для голосования), число испорченных бюллетеней и число неиспользованных бюллетеней. Протокол подписывается председателем или заместителем председателя и членом комиссии. Копия протокола вывешивается для всеобщего озакомления в помещении участковой комиссии.

При получении бюллетеня избиратель собственноручно расписывается в списках граждан, имеющих право участвовать в выборах, и указывает дату досрочного голосования.

Досрочное голосование не проводится на участках для голосования, образованных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О порядке проведения досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва...
 
Новости дня
Новости разные
 
Камни на дороге у агрогородка Б.Мотыкалы продолжают загадочным образом появляться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика