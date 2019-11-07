Досрочное голосование — с 12 по 16 ноября

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О порядке проведения досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва информирует член окружной комиссии Бобруйского сельского избирательного округа №80 Татьяна Артюхова:

— Избиратель, , не имеющий возможности в день выборов находиться по месту своего жительства, вправе не ранее чем за пять дней до выборов в условиях, исключающих контроль за его волеизъявлением, заполнить в помещении участковой комиссии бюллетень и опустить его в опечатанный отдельный ящик для голосования избирателей. Официального подтверждения причин невозможности избирателя прийти в помещение для голосования в день выборов не требуется.

Досрочное голосование осуществляется с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов в присутствии не менее двух членов участковой комиссии.

В период досрочного голосования ежедневно председатель или заместитель председателя участковой комиссии составляет протокол, в котором указываются число бюллетеней, полученных участковой комиссией, число граждан, получивших бюллетени для голосования (в последний день досрочного голосования — общее число граждан, получивших бюллетени для голосования), число испорченных бюллетеней и число неиспользованных бюллетеней. Протокол подписывается председателем или заместителем председателя и членом комиссии. Копия протокола вывешивается для всеобщего озакомления в помещении участковой комиссии.

При получении бюллетеня избиратель собственноручно расписывается в списках граждан, имеющих право участвовать в выборах, и указывает дату досрочного голосования.

Досрочное голосование не проводится на участках для голосования, образованных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.