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ЦСКА под руководством белоруса Виктора Гончаренко получил первое очко в Лиге Европы

08.11.2019 22:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Есть первое очко в Лиге Европы. Московский ЦСКА под руководством белорусского наставника Виктора Гончаренко 7 ноября провел матч группового этапа второго по значимости европейского клубного турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ЦСКА под руководством белоруса Виктора Гончаренко получил первое очко в Лиге Европы

ЦСКА гостил в Будапеште у «Ференцвароша» и сыграл вничью 0:0. Это первое очко «армейцев» на групповом этапе – ранее в трех матчах команда Виктора Гончаренко потерпела три поражения. Белорусский форвард «Ференцвароша» Николай Сигневич в этой игре участия не принимал.

ЦСКА под руководством белоруса Виктора Гончаренко получил первое очко в Лиге Европы

Также накануне «Астана» крупно проиграла «Азалкамару» – 0:5. Белорус Иван Маевский провел весь матч, а Александр Мартынович в составе «Краснодара» поучаствовал в победе над «Трабзонспором» 3:1.

ЦСКА под руководством белоруса Виктора Гончаренко получил первое очко в Лиге Европы

Люди в материале: Виктор Гончаренко
 
 
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Новости мира. Есть первое очко в Лиге Европы. Московский ЦСКА под руководством белорусского наставника Виктора Гончаренко 7 ноября провел матч группового этапа...
 
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