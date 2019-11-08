Коллекцию лучших рекламных роликов мира – ABC Show – покажут в Гродно

Источник материала: Вороновская газета





Коллекцию самых награждаемых роликов-победителей ведущих фестивалей мира покажут в кинотеатре «Космос» с 29 ноября по 1 декабря.

В рамках концепции показа зрителям продемонстрируют лучшие образцы рекламного искусства в FullHD и в русской озвучке.

ABC Show – это море креатива, ярких идей и нестандартных взглядов!

В прошлом году гродненские зрители впервые побывали на таком показе и остались под приятным впечатлением от всего мероприятия.

ABC Show и в этом году продолжит поражать оригинальными идеями, увлекательными историями и провокационными предложениями ведущих мировых брендов.

Информационным партнером показа ABC Show в Гродно станет Телерадиовещательная компания «Гродно Плюс».

ABC Show – это то, что стоит увидеть собственными глазами. Больше часа и в режиме нон-стоп можно будет наслаждаться шедеврами мирового рекламного кино со всей планеты. Атмосфера творчества, вдохновение, а также приятные сюрпризы ждут гостей мероприятия!

megamag.by Билеты доступны к бронированию на сайте

Справки по телефону: 8033-33-77-131 (касса)

Билеты можно будет приобрести в кассе кинотеатр «Космос» по ул. Горького, 49 а

https://grodnonews.by/