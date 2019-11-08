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Коллекцию лучших рекламных роликов мира – ABC Show – покажут в Гродно

08.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Коллекцию лучших рекламных роликов мира – ABC Show – покажут в Гродно

Коллекцию самых награждаемых роликов-победителей  ведущих фестивалей мира покажут в кинотеатре «Космос» с 29 ноября по 1 декабря.

 

В рамках концепции показа зрителям продемонстрируют лучшие образцы рекламного искусства в FullHD и в русской озвучке.
 
ABC Show – это море креатива, ярких идей и нестандартных взглядов!
 
В прошлом году гродненские зрители впервые побывали на таком показе и остались под приятным впечатлением от всего мероприятия.
 
ABC Show и в этом году продолжит поражать оригинальными идеями, увлекательными историями и провокационными предложениями ведущих мировых брендов.
 

Информационным партнером показа ABC Show в Гродно станет Телерадиовещательная компания «Гродно Плюс».

ABC Show – это то, что стоит увидеть собственными глазами. Больше часа и в режиме нон-стоп можно будет наслаждаться шедеврами мирового рекламного кино со всей планеты. Атмосфера творчества, вдохновение, а также приятные сюрпризы ждут гостей мероприятия!

Билеты доступны к бронированию на сайте megamag.by
 
Справки по телефону: 8033-33-77-131 (касса)
 

Билеты можно будет приобрести в кассе кинотеатр «Космос» по ул. Горького, 49 а

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Коллекцию самых награждаемых роликов-победителей  ведущих фестивалей мира покажут в кинотеатре «Космос» с 29 ноября по 1 декабря.   В рамках концепции показа...
 
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