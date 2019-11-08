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Коллекцию лучших рекламных роликов мира – ABC Show – покажут в Гродно
08.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Коллекцию самых награждаемых роликов-победителей ведущих фестивалей мира покажут в кинотеатре «Космос» с 29 ноября по 1 декабря.
В рамках концепции показа зрителям продемонстрируют лучшие образцы рекламного искусства в FullHD и в русской озвучке.
ABC Show – это море креатива, ярких идей и нестандартных взглядов!
В прошлом году гродненские зрители впервые побывали на таком показе и остались под приятным впечатлением от всего мероприятия.
ABC Show и в этом году продолжит поражать оригинальными идеями, увлекательными историями и провокационными предложениями ведущих мировых брендов.
Информационным партнером показа ABC Show в Гродно станет Телерадиовещательная компания «Гродно Плюс».
ABC Show – это то, что стоит увидеть собственными глазами. Больше часа и в режиме нон-стоп можно будет наслаждаться шедеврами мирового рекламного кино со всей планеты. Атмосфера творчества, вдохновение, а также приятные сюрпризы ждут гостей мероприятия!
Билеты доступны к бронированию на сайте
Справки по телефону: 8033-33-77-131 (касса)
Билеты можно будет приобрести в кассе кинотеатр «Космос» по ул. Горького, 49 а
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Коллекцию самых награждаемых роликов-победителей ведущих фестивалей мира покажут в кинотеатре «Космос» с 29 ноября по 1 декабря. В рамках концепции показа...
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