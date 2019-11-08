Лукашенко подарил арабскому шейху копию Слуцкого пояса

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Развитие искусственного интеллекта обсудили сегодня в Эмиратах. Александр Лукашенко продолжает визит в эту страну. Белорусский лидер встретился с советником по национальной безопасности ОАЭ, передает телеканал «МИР 24».



«Ваше дружеское предложение ознакомить нас с уровнем развития искусственного интеллекта в Эмиратах заслуживает не просто уважения, а преклонения. Потому что это сфера закрытая, обычно страны, если занимаются искусственным интеллектом, скрывают результаты своей работы друг от друга. Вы же проявляете высочайшую открытость. Мы это очень ценим», – сказал Лукашенко.

В конце встречи президент Беларуси подарил советнику по национальной безопасности ОАЭ национальные сладости и копию Слуцкого пояса, которую создали по старинной технологии.