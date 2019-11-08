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Лукашенко подарил арабскому шейху копию Слуцкого пояса
09.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Развитие искусственного интеллекта обсудили сегодня в Эмиратах. Александр Лукашенко продолжает визит в эту страну. Белорусский лидер встретился с советником по национальной безопасности ОАЭ, передает телеканал «МИР 24».
В конце встречи президент Беларуси подарил советнику по национальной безопасности ОАЭ национальные сладости и копию Слуцкого пояса, которую создали по старинной технологии.
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Белорусский лидер и советник по национальной безопасности ОАЭ обсудили развитие искусственного интеллекта.
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