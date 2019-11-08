«Избиратель – всё в твоих руках»:  в Несвиже прошли пикеты районных организаций

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Сегодня с 11 утра до часа дня в Несвиже проходили пикеты в рамках районной акции «Избиратель – всё в твоих руках».





Возле магазина Универсам «Несвиж» флаеры с приглашением жителей Несвижчины принять участие в выборах депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва раздавала Несвижская районная организационная структура республиканского ОО «Белая Русь».

Несвижский РК ОО «БРСМ» раздавал календарики и вешал красные ленточки на руки будущих избирателей возле магазина «Всё для дома».

Пикет Несвижского районного объединения профсоюзов проходил возле второго здания райиспокома.











Волонтеры Несвижской районной организационной структуры Белорусского Общества Красного Креста приглашали несвижан принять участие в выборах возле обменного пункта ОАО «Баларусбанк» по ул. Советской, 8.

Еще один пикет проводил Несвижский районный комитет Коммунистической партии Беларуси на площадке рядом с Несвижской центральной библиотекой им. Павла Пронузо.







А в 21.00 будет проходить раздача флаеров членами молодежного отряда охраны правопорядка Несвижского государственного колледжа им. Якуба Коласа.