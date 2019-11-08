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«Избиратель – всё в твоих руках»:  в Несвиже прошли пикеты районных организаций

09.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Сегодня с 11 утра до часа дня в Несвиже проходили пикеты в рамках районной акции «Избиратель – всё в твоих руках».

«Избиратель – всё в твоих руках»:  в Несвиже прошли пикеты районных организаций

Возле магазина Универсам «Несвиж» флаеры с приглашением жителей Несвижчины принять участие в выборах депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва раздавала Несвижская районная организационная структура республиканского ОО «Белая Русь».

Несвижский РК ОО «БРСМ» раздавал календарики и вешал красные ленточки на руки будущих избирателей возле магазина «Всё для дома».

Пикет Несвижского районного объединения профсоюзов проходил возле второго здания райиспокома.

«Избиратель – всё в твоих руках»:  в Несвиже прошли пикеты районных организаций
«Избиратель – всё в твоих руках»:  в Несвиже прошли пикеты районных организаций
«Избиратель – всё в твоих руках»:  в Несвиже прошли пикеты районных организаций
«Избиратель – всё в твоих руках»:  в Несвиже прошли пикеты районных организаций

Волонтеры Несвижской районной организационной структуры Белорусского Общества Красного Креста приглашали несвижан принять участие в выборах возле обменного пункта ОАО «Баларусбанк» по ул. Советской, 8.

Еще один пикет проводил Несвижский районный комитет Коммунистической партии Беларуси на площадке рядом с Несвижской центральной библиотекой им. Павла Пронузо.

«Избиратель – всё в твоих руках»:  в Несвиже прошли пикеты районных организаций
«Избиратель – всё в твоих руках»:  в Несвиже прошли пикеты районных организаций

 А в 21.00 будет проходить раздача флаеров членами молодежного отряда охраны правопорядка Несвижского государственного колледжа им. Якуба Коласа.


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Сегодня с 11 утра до часа дня в Несвиже проходили пикеты в рамках районной акции «Избиратель – всё в твоих
 
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